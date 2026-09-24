‘जब मिले नहीं तो सफाई क्यों दे रहे हो?’, दिशा सालियान केस पर बोले सूरज पंचोली तो लोगों ने दी नसीहत, कहा- अच्छी स्क्रिप्ट है

सूरज पंचोली के इस लंबे-चौड़े पोस्ट पर लोगों ने तरह-तरह के कमेंट्स किए। एक यूजर ने लिखा- 'जब आप उनसे मिले ही नहीं हैं या आपका उनसे कोई संपर्क ही नहीं रहा, तो सफाई देने की जरूरत ही क्या है? इसे नजरअंदाज कर दीजिए। CBI को जांच करने दीजिए… नतीजे निश्चित रूप से सामने आएंगे! हमेशा सत्यमेव जयते! सत्य की हमेशा जीत होती है! अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है। इसलिए इसे ऐसे ही रहने दीजिए!' वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा- अच्छी स्क्रिप्ट है। बता दें ज्यातादर लोगों ने सूरज के इस पोस्ट को पढ़ने के बाद उन्हें सपोर्ट किया है।