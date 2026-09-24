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‘एक-एक मुस्लिम मस्जिद से निकलकर श्री राम के गाने पर नाच रहा था’, ‘रामायण’ एक्टर देव शर्मा ने सुनाया राम मंदिर का किस्सा

Dev Sharma On Ram Mandir: अभिनेता देव शर्मा ने IANS से बातचीत करते हुए साल 2024 के एक किस्से के बारे में बताया है जब राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ था और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 24, 2026

Dev Sharma On Ram Mandir

देव शर्मा (फोटो सोर्स- Instagram/IANS)

Dev Sharma On Ram Mandir: टीवी और फिल्म अभिनेता देव शर्मा इन दिनों 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का हिस्सा हैं। IANS से बातचीत के दौरान उन्होंने साल 2024 का एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसे याद करते हुए आज भी उन्हें रोमांच महसूस होता है। देव शर्मा ने बताया कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा था, उस दौरान वो नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता से जुड़ा एक सीन अपनी आंखों से देखने का दावा किया।

नैनीताल में शूटिंग के दौरान सामने आया था माहौल

देव शर्मा ने बताया कि वह उस समय नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे। नैनीताल में प्रसिद्ध नैना देवी मंदिर है और उनके मुताबिक मंदिर की ओर जाने वाले रास्ते के पास एक बड़ी मस्जिद भी मौजूद है। अभिनेता ने कहा कि उस दौर में उन्हें आसपास से तनाव और संभावित दंगों जैसी बातें सुनने को मिल रही थीं।

उनके अनुसार, शूटिंग टीम को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया था। देव ने बताया कि टीम के बीच इस बात को लेकर चर्चा थी कि राम मंदिर निर्माण के समय माहौल को देखते हुए उन्हें सतर्क रहना चाहिए।

मस्जिद के बाहर जुटी थी भीड़

देव शर्मा ने आगे एक घटना का जिक्र किया। उनके मुताबिक नैना देवी मंदिर की ओर से राम नाम का उद्घोष करते हुए एक यात्रा निकली थी। रास्ते में मौजूद मस्जिद के आसपास भी बड़ी संख्या में लोग जमा थे।

अभिनेता के अनुसार, उस समय मस्जिद में नमाज पूरी हो चुकी थी और वहां से लोग बाहर निकल रहे थे। उन्हें लगा कि इतनी भीड़ और उस समय के माहौल की वजह से कोई अप्रिय स्थिति बन सकती है। लेकिन देव शर्मा ने जो देखा, वह उनकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था।

'जय श्रीराम' के नारों पर मुस्लिम भी नाचे

देव शर्मा ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि मस्जिद से बाहर निकलने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग भी राम नाम के गीत पर खुशी से झूमने लगे। उन्होंने दावा किया कि वहां मौजूद लोगों ने ‘जय श्रीराम’ के गीत पर जमकर नृत्य किया।

अभिनेता ने कहा कि जिस उत्साह के साथ वहां कुछ मुस्लिम लोग इस जश्न में शामिल हुए, उसे देखकर शूटिंग कर रहे कलाकारों को भी हैरानी हुई। देव के मुताबिक, वह दृश्य उनके लिए इतना अप्रत्याशित था कि आज भी उसे याद करने पर उन्हें ‘गूजबंप्स’ महसूस होते हैं।

'हिंदू-मुस्लिम की लड़ाई इंसानों ने बनाई है'

देव शर्मा ने इस अनुभव को धर्म से आगे इंसानियत से जोड़ते हुए कहा कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जिस तरह की लड़ाई या दूरी की बात की जाती है, वह इंसानों द्वारा बनाई गई है। उनका कहना था कि भगवान सभी के लिए एक हैं और इस घटना ने उन्हें यह बात और गहराई से महसूस कराई।

अभिनेता ने बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का भी जिक्र किया और अपने नजरिए से कहा कि शायद उनके प्रयासों ने लोगों को एक साथ लाने में भूमिका निभाई है। यह देव शर्मा का व्यक्तिगत मत है।

अनुभव आज भी याद है

देव शर्मा ने कहा कि उस घटना को अपनी आंखों से देखना उनके लिए बेहद खास अनुभव था। उन्होंने बताया कि उस समय उन्हें आशंका थी कि भीड़ के बीच कोई विवाद या तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन जो हुआ उसने उनकी सोच बदल दी।

अभिनेता के मुताबिक, अलग-अलग धर्मों से जुड़े लोगों को एक-दूसरे के धार्मिक उत्सव के दौरान इस तरह खुशी साझा करते देखना उनके लिए यादगार पल बन गया। उन्होंने कहा कि वह दृश्य आज भी उनके जेहन में ताजा है और उसे याद करते ही उन्हें वही भावनाएं दोबारा महसूस होती हैं।

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Updated on:

24 Sept 2026 03:47 pm

Published on:

24 Sept 2026 03:47 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘एक-एक मुस्लिम मस्जिद से निकलकर श्री राम के गाने पर नाच रहा था’, ‘रामायण’ एक्टर देव शर्मा ने सुनाया राम मंदिर का किस्सा

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