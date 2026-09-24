‘एक-एक मुस्लिम मस्जिद से निकलकर श्री राम के गाने पर नाच रहा था’, ‘रामायण’ एक्टर देव शर्मा ने सुनाया राम मंदिर का किस्सा

Dev Sharma On Ram Mandir: टीवी और फिल्म अभिनेता देव शर्मा इन दिनों 'महाकाव्य श्री रामायण कथा' का हिस्सा हैं। IANS से बातचीत के दौरान उन्होंने साल 2024 का एक ऐसा अनुभव साझा किया, जिसे याद करते हुए आज भी उन्हें रोमांच महसूस होता है। देव शर्मा ने बताया कि जब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम चल रहा था, उस दौरान वो नैनीताल में शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता से जुड़ा एक सीन अपनी आंखों से देखने का दावा किया।