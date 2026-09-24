‘हर किसी का बिहार एक जैसा नहीं’, जमुई कांड पर बयान वायरल होने के बाद लेखक नीरज पांडे ने मैथिली ठाकुर को लिखा ओपन लेटर

Neeraj Pandey Open Letter: बिहार के जमुई में दो नाबालिगों के साथ हुई कथित मारपीट और उत्पीड़न की घटना के बाद देशभर में चर्चा हो रही है। इसी बीच गीतकार और लेखक नीरज पांडे ने लोक गायिका और बीजेपी नेता मैथिली ठाकुर को संबोधित करते हुए एक खुला पत्र लिखा है। पांडे ने बिहार में सुरक्षा को लेकर सामने आए मैथिली के पुराने बयान के संदर्भ में कहा कि किसी एक व्यक्ति का अनुभव पूरे राज्य की तस्वीर नहीं बता सकता।