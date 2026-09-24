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वीर दास के ‘फूल वॉल्यूम’ को 2026 एमी अवॉर्ड्स में मिला नॉमिनेशन, फैंस बोले- ‘हर साल लेवल बढ़ा रहे हैं’

Vir Das International Emmy Nomination: एक्टर-कॉमेडियन वीर दास को तीसरा इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन मिला है! उनके स्टैंड-अप कॉमेडी स्पेशल 'फूल वॉल्यूम' को 'डिवीजन पलेर्मो सीजन 2', 'मैन वर्सेस बेबी' और 'ओल्ड डॉग, न्यू ट्रिक्स' के साथ नॉमिनेट किया गया है।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Sep 24, 2026

Vir Das International Emmy Nomination

वीर दास को मिला तीसरा इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन। (फोटो सोर्स: instagram- virdas)

Vir Das International Emmy Nomination: भारतीय एक्टर और कॉमेडियन वीर दास एक बार फिर भारतीय स्टैंड-अप कॉमेडी को इंटरनेशनल स्टेज पर ले जा रहे हैं। उनके नेटफ्लिक्स स्पेशल 'वीर दास: फूल वॉल्यूम' को 2026 इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स में कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, जो इस प्रतिष्ठित ग्लोबल टेलीविजन अवॉर्ड में उनका तीसरा नॉमिनेशन है। नॉमिनेशन की घोषणा 23 सितंबर को की गई, जिसमें वीर दास उन इंटरनेशनल टेलीविजन क्रिएटर्स और परफॉर्मर्स की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्हें 16 कैटेगरी में पहचाना गया है। 2026 के विजेताओं की घोषणा 23 नवंबर को न्यूयॉर्क में एक समारोह में की जाएगी।

वीर दास के एमी नॉमिनेशन पर फैंस ने दी बधाई, बोले- ‘लेवल हर साल बढ़ा रहे हैं’

वीर दास के इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशन की खबर सामने आते ही फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने उन्हें बधाई दी। नेटफ्लिक्स इंडिया ने कमेंट में लिखा, “lessgoooooo”, वहीं एक यूजर ने इसे “अमेजिंग” बताया। एक यूजर ने वीर दास को मिस्टर बीन के साथ कॉमेडी कैटेगरी में नॉमिनेट होने पर “लेजेंड” कहा। कई लोगों ने दिल और तालियों वाली इमोजी के साथ खुशी जाहिर की। एक यूजर ने लिखा, “हर साल नए कीर्तिमान स्थापित करना! बहुत गर्व है। (Raising the bar every year! Super proud)”, जबकि कई यूजर्स में कॉमेडियन को “Many Congrats Vir” कहते हुए बधाई दी।

'फूल वॉल्यूम' किस बारे में है?

जुलाई 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ वीर दास का 'फूल वॉल्यूम' एक ग्लोबली फिल्माया गया स्पेशल है जिसमें मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क शहर की परफॉर्मेंस शामिल हैं। नेटफ्लिक्स इस स्पेशल को खुशी, खामोशी और एक महत्वपूर्ण शो से ठीक पहले अपनी आवाज खोने के बाद अपनी आवाज खोजने की गहरी पर्सनल खोज के रूप में बताता है। कॉमेडियन ने कहा कि यह स्पेशल असल में इस बारे में है कि "आवाज होने का क्या मतलब है, और जब आप असल में इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है", साथ ही उन्होंने नॉमिनेशन के लिए जूरी, दर्शकों, अपनी टीम और नेटफ्लिक्स का धन्यवाद किया।

यह पहचान स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के साथ वीर दास के रिश्ते में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद मिली है। नेटफ्लिक्स ने बताया कि 'फूल वॉल्यूम' उनका पांचवां नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल था, जिससे वे इस प्लेटफॉर्म पर यह मुकाम हासिल करने वाले पहले भारतीय कॉमेडियन बन गए।

नॉमिनेशन से एमी जीत तक

यह लेटेस्ट पहचान वीर दास के इंटरनेशनल एमी के साथ बढ़ते जुड़ाव में एक और अध्याय जोड़ती है। उन्हें पहली बार 2021 में उनके नेटफ्लिक्स स्पेशल 'वीर दास: फॉर इंडिया' के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसे इंटरनेशनल एकेडमी ने नॉमिनेशन पाने वाला पहला स्टैंड-अप स्पेशल बताया है।

दो साल बाद, दास ने 'वीर दास: लैंडिंग' के लिए कॉमेडी अवॉर्ड जीता, और यह सम्मान 'डेरी गर्ल्स सीजन 3' के साथ साझा किया। 'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, इस जीत ने उन्हें इस कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी पाने वाला पहला भारतीय कॉमेडियन बना दिया। 2024 में, स्टैंड-अप कॉमेडियन ने एक और उपलब्धि हासिल की जब वे न्यूयॉर्क में इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स को होस्ट करने वाले पहले भारतीय बने।

भारतीय कॉमेडी को एक बार फिर ग्लोबल पहचान मिली

2026 का यह नॉमिनेशन ऐसे समय में आया है जब भारतीय एंटरटेनमेंट को इंटरनेशनल अवॉर्ड्स में जगह मिल रही है। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल दो भारतीय नॉमिनेशन हैं: एक तो वीर दास का 'फूल वॉल्यूम' और दूसरा सोनीलिव (SonyLIV) की 'रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब' (ड्रामा सीरीज कैटेगरी में)।

वीर के लिए, यह नया नॉमिनेशन उस सफर को आगे बढ़ाता है जो 'फॉर इंडिया' से शुरू हुआ था, फिर एमी-विनिंग 'लैंडिंग' तक चला और अब 'फूल वॉल्यूम' तक पहुंच गया है। फाइनल रिजल्ट नवंबर में तय होगा, लेकिन नॉमिनेशन से ही उनके इस नए स्पेशल को एक और इंटरनेशनल पहचान मिल गई है।

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Entertainment

Updated on:

24 Sept 2026 08:14 am

Published on:

24 Sept 2026 08:14 am

Hindi News / Entertainment / वीर दास के ‘फूल वॉल्यूम’ को 2026 एमी अवॉर्ड्स में मिला नॉमिनेशन, फैंस बोले- ‘हर साल लेवल बढ़ा रहे हैं’

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