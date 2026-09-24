वीर दास के ‘फूल वॉल्यूम’ को 2026 एमी अवॉर्ड्स में मिला नॉमिनेशन, फैंस बोले- ‘हर साल लेवल बढ़ा रहे हैं’

जुलाई 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ वीर दास का 'फूल वॉल्यूम' एक ग्लोबली फिल्माया गया स्पेशल है जिसमें मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क शहर की परफॉर्मेंस शामिल हैं। नेटफ्लिक्स इस स्पेशल को खुशी, खामोशी और एक महत्वपूर्ण शो से ठीक पहले अपनी आवाज खोने के बाद अपनी आवाज खोजने की गहरी पर्सनल खोज के रूप में बताता है। कॉमेडियन ने कहा कि यह स्पेशल असल में इस बारे में है कि "आवाज होने का क्या मतलब है, और जब आप असल में इसका इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है", साथ ही उन्होंने नॉमिनेशन के लिए जूरी, दर्शकों, अपनी टीम और नेटफ्लिक्स का धन्यवाद किया।