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‘ये सबसे मुश्किल टास्क है’, बेटी को छोड़कर जाने पर भावुक हुईं स्वरा भास्कर, ‘राइज एंड फॉल’ में लेंगी हिस्सा

Swara Bhaskar Emotional: अभिनेत्री स्वरा भास्कर शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' में हिस्सा लेने से पहले भावुक हो गई हैं। उन्होंने बुधवार को इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लंबा चौड़ा कैप्शन लिखा है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Sep 23, 2026

Swara Bhaskar Emotional

स्वरा भास्कर (फोटो सोर्स-IMDb)

Swara Bhaskar Emotional: अभिनेत्री स्वरा भास्कर लंबे समय बाद एक नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने जा रही हैं। फिल्मों से कुछ समय दूर रहने के बाद अब वह रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' का हिस्सा बनने वाली हैं। शो में एंट्री लेने से पहले स्वरा ने अपने परिवार के साथ बिताए कुछ बेहद भावुक पल सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। खास तौर पर अपनी तीन साल की बेटी राबिया से दूर जाने का ख्याल उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने बताया कि शो की शूटिंग के दौरान बेटी के बिना रहना उनके लिए सबसे कठिन चुनौती होगी।

बेटी के साथ तस्वीर ने खींचा ध्यान

शो में जाने से पहले स्वरा भास्कर ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं। एक तस्वीर में वह अपनी छोटी बेटी राबिया के साथ सोती दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर में वह अपने पति फहद अहमद को गले लगाकर विदा लेती नजर आईं। इन तस्वीरों के जरिए अभिनेत्री ने बताया कि रियलिटी शो की शूटिंग के लिए घर से दूर जाना उनके लिए भावनात्मक रूप से आसान नहीं है।

स्वरा ने अपनी बेटी के साथ जुड़ी इस दूरी को लेकर लिखा कि आने वाले दिनों में हर रात उसके बिना सोना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया फॉलोअर्स को भी अलविदा कहा और संकेत दिया कि अब वह शो की शूटिंग के लिए एक अलग माहौल में प्रवेश करने जा रही हैं।

'कैद' वाले माहौल में बिताने होंगे दिन

'राइड एंड फॉल' सीजन 2 में प्रतियोगियों को लंबे समय तक शो के निर्धारित माहौल में रहना होगा। इसी वजह से स्वरा ने शो में जाने को अपने लिए एक तरह की ‘कैद’ बताते हुए परिवार से दूर रहने की मुश्किल का जिक्र किया।

अभिनेत्री के लिए ये अनुभव इसलिए भी अलग है क्योंकि अब तक उनके करियर की पहचान फिल्मों और सामाजिक मुद्दों पर मुखर रहने वाली शख्सियत के तौर पर रही है। रियलिटी शो के जरिए वह पहली बार इस तरह के फॉर्मेट में दिखाई देंगी, जहां उनकी निजी जिंदगी और व्यक्तित्व का एक अलग पहलू भी दर्शकों के सामने आ सकता है।

कौन-कौन होगा शो का हिस्सा?

'राइज एंड फॉल सीजन 2' में इस बार 15 प्रतियोगियों को शामिल किया गया है। इनमें स्वरा भास्कर के अलावा करण पटेल, तेज प्रताप यादव, निहारिका तिवारी, प्रियंका चाहर चौधरी, गौतम गुलाटी, सारा गुरपाल, शहजाद पूनावाला, सिवेट तोमर, कायरा अनु, मनीष कश्यप, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, इरीना रुडाकोवा और अनिश भगत के नाम शामिल हैं।

शो में प्रतियोगियों के बीच सत्ता और संसाधनों को लेकर अलग तरह का खेल देखने को मिलेगा। कंटेस्टेंट्स को ‘रूलर्स’ और ‘वर्कर्स’ में बांटा जाएगा। रूलर्स को आलीशान पेंटहाउस में रहने का मौका मिलेगा, जबकि वर्कर्स को बेसमेंट में रहकर टास्क पूरे करने होंगे।

26 सितंबर से शुरू होगा शो

'राइज एंड फॉल' सीजन 2 का प्रीमियर 26 सितंबर 2026 को होगा। शो को रोजाना दोपहर 12 बजे देखा जा सकेगा। इसे प्राइम वीडियो और एमएक्स प्लेयर पर मुफ्त में स्ट्रीम किया जाएगा। दूसरे सीजन में कुल 42 दिनों तक प्रतियोगियों के बीच मुकाबला चलेगा।

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Updated on:

23 Sept 2026 05:18 pm

Published on:

23 Sept 2026 05:17 pm

Hindi News / Entertainment / ‘ये सबसे मुश्किल टास्क है’, बेटी को छोड़कर जाने पर भावुक हुईं स्वरा भास्कर, ‘राइज एंड फॉल’ में लेंगी हिस्सा

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