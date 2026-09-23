‘ये सबसे मुश्किल टास्क है’, बेटी को छोड़कर जाने पर भावुक हुईं स्वरा भास्कर, ‘राइज एंड फॉल’ में लेंगी हिस्सा

Swara Bhaskar Emotional: अभिनेत्री स्वरा भास्कर लंबे समय बाद एक नए अंदाज में दर्शकों के सामने आने जा रही हैं। फिल्मों से कुछ समय दूर रहने के बाद अब वह रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल सीजन 2' का हिस्सा बनने वाली हैं। शो में एंट्री लेने से पहले स्वरा ने अपने परिवार के साथ बिताए कुछ बेहद भावुक पल सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं। खास तौर पर अपनी तीन साल की बेटी राबिया से दूर जाने का ख्याल उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने बताया कि शो की शूटिंग के दौरान बेटी के बिना रहना उनके लिए सबसे कठिन चुनौती होगी।