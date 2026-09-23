Ishwar Thakur in ICU: ‘FIR’, ‘भाभीजी घर पर हैं’, फेम एक्टर ईश्वर ठाकुर ICU में, परिवार ने कहा, ‘इलाज के लिए पैसे खत्म हो रहे हैं’

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, साल 2022 में कोविड 19 के दौरान ‘एफआईआर’, ‘भाबीजी घर पर हैं’ और ‘मे आई कम इन मैडम’ जैसे कॉमेडी शोज में काम कर चुके एक्टर ईश्वर ठाकुर गंभीर बीमारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। किडनी की बीमारी के चलते उनके पैर सूज गए थे और उन्हें पेशाब रोकने में परेशानी हो रही थी। पैसे नहीं होने के कारण वो डायपर खरीदने में असमर्थ थे और पुराने अखबारों का इस्तेमाल कर रहे थे। ईश्वर ने बताया कि वो इलाज का खर्च नहीं उठा पा रहे थे। एक्टर के कई साथियों और सोनू सूद फाउंडेशन ने उस दौरान उनकी आर्थिक मदद की थी। हालांकि, अब उनकी बहन ने भी आर्थिक सहायता की अपील की है।