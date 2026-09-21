पूर्व पत्नी माही विज के सपोर्ट में उतरे जय भानुशाली, बोले- ‘बेस्ट मदर’, मैरी कॉम से हुई थी ‘बिग बॉस 20’ में बहस

माही विज की टीम ने इंस्टाग्राम पर 'बिग बॉस 20' के उस एपिसोड की क्लिप शेयर की, जिसमें उनकी मैरी कॉम के साथ बहस हुई थी। पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया था, 'कुछ कहानियां बहुत ही निजी होती है किसी के भी जज करने के लिए'। इस पोस्ट पर जय भानुशाली ने कमेंट करते हुए लिखा, 'द बेस्ट मदर' और इसके साथ लाल दिल वाले इमोजी भी लगाए। जय के इस कमेंट को माही के समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है।