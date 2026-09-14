‘सलमान सर के लिए नहीं था’, ‘हीरो’ के क्रेडिट को लेकर हुए विवाद पर अमाल मलिक ने अब दी सफाई

दरअसल, सलमान खान फिल्म्स के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से ‘मैं हूं हीरो तेरा’ से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया गया था। इसमें सलमान खान को इस गाने पर परफॉर्म करते हुए दिखाया गया। इसी पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अमाल मलिक ने अपनी नाराजगी जाहिर की। अमाल ने सवाल उठाया कि आखिर गाने को बनाने वाले संगीतकार और गीतकार को पोस्ट में क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया। उनका कहना था कि किसी गाने के पीछे संगीतकार और गीतकार की भी उतनी ही मेहनत होती है, इसलिए जब उस गाने का जिक्र किया जाए तो उसके रचनाकारों का नाम भी सामने आना चाहिए।