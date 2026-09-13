गौरव खन्ना की एक्स वाइफ आकांक्षा चमोला ने क्यों कही भारत छोड़ने की बात? ‘शुगर डैडी’ वाले आरोपों पर भी दिया जवाब

Akanksha Chamola Divorce Alimony: टीवी एक्टर गौरव खन्ना से अलग होने के बाद आकांक्षा चमोला लगातार सुर्खियों में हैं। दोनों की शादी को करीब 10 साल हो चुके हैं और अब उनके रिश्ते को लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। इसी बीच यह दावा भी सामने आया कि आकांक्षा तलाक के बदले गौरव से 10 करोड़ रुपये की एलिमनी मांग रही हैं। अब एक्ट्रेस ने खुद इस खबर पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ किया है कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम की मांग नहीं की है।