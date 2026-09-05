सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक की थी, फिर भी अक्षय कुमार KBC 18 में भूले ‘तराइन का युद्ध’, नेटिजन्स ने किया ट्रोल!

KBC 18 में तराइन की लड़ाई का सवाल सुनकर अटक गए अक्षय कुमार। (फोटो सोर्स: IMDb and instagram- sonytvuk)
Akshay Kumar Battle of Tarain KBC Question: जब अक्षय कुमार ने 2022 की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' में पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया था, तो उनकी एक्टिंग की काफी आलोचना हुई थी। उस समय, अक्षय ने अधिकारियों से इतिहास की किताबों में बदलाव करने की अपील की थी, ताकि छात्र इस राजा के बारे में और जान सकें। अब, 4 साल बाद, जब क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में अक्षय से राजा के बारे में एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 'तराइन की लड़ाई' के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें दक्षिण कोरियाई फिल्म 'ट्रेन टू बुसान' के बारे में तो पता है, लेकिन 'तराइन की लड़ाई' के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
अक्षय, सैफ अली खान के साथ KBC 18 में गेस्ट के तौर पर आए थे और वो अपनी आने वाली फिल्म 'हैवान' का प्रमोशन कर रहे थे। अक्षय और सैफ से 'महा सवाल' पूछा गया, जिसमें कंटेस्टेंट को जवाब के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता है, और अगर वो सही जवाब देते हैं, तो उन्हें एक लाइफलाइन मिलती है। गलत जवाब देने पर उनके पैसे नहीं कटते।
शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने पूछा, 'तराइन की पहली लड़ाई में किस भारतीय शासक की जीत हुई थी?' शुरुआत में अक्षय और सैफ ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें जवाब नहीं पता। सैफ ने अक्षय की ओर देखा और कहा, "मैंने 'तराइन की लड़ाई' के बारे में कभी नहीं सुना। क्या तुमने सुना है?" अक्षय ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर सैफ ने कहा, "मैं तुम्हें बता रहा हूं, या तो पृथ्वीराज चौहान या चंद्रगुप्त मौर्य।"
उन्होंने आगे कहा, "मैंने 'तराइन की लड़ाई' के बारे में कभी नहीं सुना।" अक्षय ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, "मैंने 'ट्रेन टू बुसान' के बारे में सुना है, 'तराइन की लड़ाई' के बारे में नहीं।" थोड़ी देर रुकने के बाद, उन्होंने कहा, "चलो पृथ्वीराज चौहान का नाम लेते हैं।" इसके बाद दोनों ने पृथ्वीराज चौहान का नाम लॉक किया, जो सही जवाब था।
अक्षय कुमार का एक सवाल का जवाब देते समय कन्फ्यूज हो जाना लोगों को पसंद नहीं आया, क्योंकि कुछ साल पहले ही उन्होंने एक फिल्म में राजा का रोल निभाया था। Reddit के पेज r/BollyBlindsNGossip पर यूजर ने लिखा, "यह दुख की बात है कि हमें ऐसा कोई एक्टर नहीं मिला जो कम से कम ऐसे ऐतिहासिक किरदार को निभाने के लिए जोश दिखाता।" एक और यूजर ने लिखा, "उन्हें 43 दिनों में शूटिंग पूरी करनी थी। पढ़ाई करने का समय नहीं था। बेचारे को डायलॉग के लिए टेलीप्रॉम्प्टर पर निर्भर रहना पड़ा।" एक और यूजर ने उन्हें "टेलीप्रॉम्प्टर स्टार" कहा।
2022 में ANI के साथ बातचीत में, जब अक्षय 'सम्राट पृथ्वीराज' का प्रमोशन कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि स्कूलों की इतिहास की किताबों में भारतीय राजाओं के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है, और उन्होंने अधिकारियों से इस मामले पर ध्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा, "दुर्भाग्य से, हमारी इतिहास की किताबों में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में सिर्फ 2-3 लाइनें हैं, लेकिन हमलावरों के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। हमारी संस्कृति और हमारे महाराजाओं के बारे में शायद ही कुछ बताया गया हो। मुझे हैरानी हुई कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में इतनी सारी बातें हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं शिक्षा मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें और देखें कि क्या हम इसे बदल सकते हैं। हम इसमें संतुलन बना सकते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें मुगलों के बारे में नहीं जानना चाहिए, लेकिन संतुलन बनाए रखें, हमारे राजाओं के बारे में भी जानें। वे भी महान थे। इसे सबके सामने लाएं।" बता दें कि 4 साल पहले रिलीज हुई ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी।
अक्षय कुमार और सैफ अली खान जल्द ही अपनी आगामी फिल्म ‘हैवान’ में अलग-अलग जॉनर के दमदार किरदारों में नजर आ आने वाले हैं। 'हैवान' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से इसको लेकर दर्शकों में एक्ससाइटमेंट है। अक्षय की फिल्मों में एक्शन और रोमांच का खास अंदाज देखने को मिलता है और ‘हैवान’ से भी कुछ ऐसा ही उम्मीद की जा रही है। ट्रेलर से अंदाजा लगाया जा रहा हैं कि इसमें अक्षय एक निगेटिव्व किरदार और सैफ सैफ एक दृष्टिबाधित व्यक्ति की भूमिका में नजर आने वाले हैं।
बड़ी खबरेंView All
मनोरंजन
ट्रेंडिंग