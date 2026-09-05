सम्राट पृथ्वीराज चौहान की बायोपिक की थी, फिर भी अक्षय कुमार KBC 18 में भूले ‘तराइन का युद्ध’, नेटिजन्स ने किया ट्रोल!

Akshay Kumar Battle of Tarain KBC Question: जब अक्षय कुमार ने 2022 की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' में पृथ्वीराज चौहान का किरदार निभाया था, तो उनकी एक्टिंग की काफी आलोचना हुई थी। उस समय, अक्षय ने अधिकारियों से इतिहास की किताबों में बदलाव करने की अपील की थी, ताकि छात्र इस राजा के बारे में और जान सकें। अब, 4 साल बाद, जब क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 18' में अक्षय से राजा के बारे में एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 'तराइन की लड़ाई' के बारे में कभी नहीं सुना था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें दक्षिण कोरियाई फिल्म 'ट्रेन टू बुसान' के बारे में तो पता है, लेकिन 'तराइन की लड़ाई' के बारे में कोई जानकारी नहीं है।