‘जौहर वाला कल्चर महिलाओं का कायराना कदम’, स्वरा भास्कर के पुराने दौर को लेकर दिए बयान पर श्रिया पिलगांवकर ने कही ये बात

उन्होंने कहा कि उस समय के लोगों की भावनाएं क्या थीं, उनकी क्या मान्यताएं थीं, वे क्या करना चाहते थे और किन परिस्थितियों या दबावों से गुजर रहे थे, यह समझना जरूरी है। उनके मुताबिक, किसी अलग दौर के लोगों की मानसिकता को आज के नजरिए से सीधे जज नहीं किया जा सकता। श्रिया ने कहा कि हर संस्कृति समय के साथ विकसित होती है। परिस्थितियां, हालात और इंसानी जीवन की स्थिति बदलती है और इसी के साथ संस्कृति भी बदलती रहती है। इसलिए वह किसी पुराने दौर को लेकर सामान्य चर्चा या सामान्य फैसला देने को सही नहीं मानतीं।