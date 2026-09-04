‘जौहर करना बहादुरी नहीं हो सकती’, स्वरा भास्कर के ‘पद्मावत’ वाले बयान के बीच मौलाना साजिद रशीदी ने दिया बयान

बता दें कि 'पद्मावत' के जौहर सीन को लेकर स्वरा भास्कर की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हुई थी। अब मौलाना साजिद रशीदी के बयान ने इस मुद्दे को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, दोनों के बयानों का संदर्भ अलग है, लेकिन दोनों ही मामलों में ऐतिहासिक जौहर की व्याख्या और उसे 'बहादुरी' कहे जाने को लेकर बहस सामने आई है।