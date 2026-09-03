‘अलाउद्दीन खिलजी खुद जौहर कर देता’, स्वरा भास्कर के बयान पर आया मजेदार AI वीडियो, लोगों ने किए फनी कमेंट

वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने स्वरा को लेकर धर्म से जुड़ी टिप्पणी की। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘तलवार?? वह अपनी वीरता दिखाने के लिए नग्न दौड़ रही होती’ एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि कहानी इसके उलट होनी चाहिए थी और काल्पनिक तौर पर खिलजी की ओर आकर्षित होने के लिए दौड़ने जैसी बात कही। इन टिप्पणियों से साफ है कि AI वीडियो के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरे विवाद को अलग-अलग अंदाज में देख रहे हैं। हालांकि, ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स की व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं, इन्हें फिल्म या इतिहास से जुड़े तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।