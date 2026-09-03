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‘अलाउद्दीन खिलजी खुद जौहर कर देता’, स्वरा भास्कर के बयान पर आया मजेदार AI वीडियो, लोगों ने किए फनी कमेंट

Padmaavat controversy: स्वरा भास्कर के ‘पद्मावत’ के जौहर सीन पर दिए बयान के बाद एक मजेदार AI वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो पर यूजर्स ने तरह-तरह के कमेंट किए।
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मुंबई

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Shiwani Mishra

Sep 03, 2026

Swara Bhasker Padmaavat

स्वरा भास्कर के बयान पर आया मजेदार AI वीडियो (सोर्स; instagram-glamm_coded/x-@jaganmitthya)

Alauddin Khilji AI video: एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के फिल्म 'पद्मावत' के जौहर सीन को लेकर दिए गए बयान पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी हुई है। स्वरा ने फिल्म में जौहर को दिखाने के तरीके और इससे आज की महिलाओं तक पहुंचने वाले संदेश पर सवाल उठाए थे। उनके बयान के बाद जहां कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की, वहीं अब इसी मुद्दे पर एक मजेदार AI वीडियो भी सामने आया है, जिस पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं।

अब AI वीडियो में दिखा अलग अंदाज

इसी विवाद के बीच सोशल मीडिया पर एक मजेदार AI वीडियो सामने आया है। वीडियो में ‘अलाउद्दीन खिलजी’ से जुड़े किरदार को लेकर एक काल्पनिक और हास्यपूर्ण सिचुएशन दिखाई गई है। वीडियो के साथ कमेंट में लिखा गया- ‘अलाउद्दीन खिलजी खुद जौहर कर देता।’

इस वीडियो पर यूजर्स ने भी मजेदार अंदाज में अपनी प्रतिक्रियाएं दीं। हालांकि, वीडियो AI से बनाया गया है और इसमें दिखाई गई घटना या संवाद को वास्तविक ऐतिहासिक घटना नहीं माना जा सकता।

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट

वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक यूजर ने स्वरा को लेकर धर्म से जुड़ी टिप्पणी की। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, ‘तलवार?? वह अपनी वीरता दिखाने के लिए नग्न दौड़ रही होती’ एक अन्य यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि कहानी इसके उलट होनी चाहिए थी और काल्पनिक तौर पर खिलजी की ओर आकर्षित होने के लिए दौड़ने जैसी बात कही। इन टिप्पणियों से साफ है कि AI वीडियो के जरिए सोशल मीडिया यूजर्स इस पूरे विवाद को अलग-अलग अंदाज में देख रहे हैं। हालांकि, ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स की व्यक्तिगत टिप्पणियां हैं, इन्हें फिल्म या इतिहास से जुड़े तथ्य के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

जौहर सीन को लेकर स्वरा ने उठाए सवाल

फिल्म 'पद्मावत' के आखिर में रानी पद्मावती का किरदार निभाने वाली दीपिका पादुकोण और चित्तौड़ की दूसरी महिलाओं को जौहर करते हुए दिखाया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ में जौहर उस प्रथा को कहा जाता है, जिसमें युद्ध में हार की स्थिति में बंदी बनाए जाने से बचने के लिए महिलाएं सामूहिक रूप से आग में प्रवेश करती थीं। स्वरा भास्कर ने इसी सीन को लेकर सवाल उठाए।

उन्होंने यौन हिंसा की सर्वाइवर महिलाओं के संदर्भ में भी अपनी बात रखी। स्वरा के मुताबिक, अगर कोई महिला यौन हिंसा से बच जाती है तो उसे कभी यह महसूस नहीं कराया जाना चाहिए कि उसने अपनी इज्जत या गरिमा खो दी है।

स्वरा के बयान पर हुई थी आलोचना

स्वरा की इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। कुछ यूजर्स ने उनके बयान को रानी पद्मावती और जौहर करने वाली महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर यह दावा भी किया गया कि स्वरा ने पद्मावती को 'कायर' कहा था।

हालांकि, बाद में स्वरा ने इस बात पर सफाई दी और कहा कि उन्होंने रानी पद्मावती या जौहर करने वाली महिलाओं को कायर नहीं कहा था। उनकी बात रेप सर्वाइवर की संभावित भावनाओं से जुड़ी थी। उनका कहना था कि किसी सर्वाइवर को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि हिंसा से बचने के बाद उसका जिंदा रहना गलत था। स्वरा की बात का मूल तर्क यही था कि यौन हिंसा से बचने वाली महिला बेइज्जत, कमजोर या कायर नहीं होती और उसे जीने का पूरा हक है।

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Updated on:

03 Sept 2026 04:48 pm

Published on:

03 Sept 2026 04:48 pm

Hindi News / Entertainment / ‘अलाउद्दीन खिलजी खुद जौहर कर देता’, स्वरा भास्कर के बयान पर आया मजेदार AI वीडियो, लोगों ने किए फनी कमेंट

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