“रावण के बाद अब कृष्णदेवराय की दाढ़ी!” किच्चा सुदीप की फिल्म ‘देवराया’ के लुक पर छिड़ी इंटरनेट पर वॉर

Devaraaya kiccha sudeep beard look Controversy: कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार किच्चा सुदीप की आने वाली फिल्म 'देवराया' (Devaraya) की पहली झलक सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। सुदीप के जन्मदिन पर फिल्म निर्माताओं ने विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट श्री कृष्णदेवराय के रूप में उनका फर्स्ट लुक पोस्टर जारी किया था। सुदीप के इस शाही और रौबदार अवतार ने फैंस का ध्यान तो खींचा, लेकिन सम्राट की घनी दाढ़ी देखकर इतिहास प्रेमियों और सिनेमा प्रेमियों के बीच तीखी बहस छिड़ गई।