अगर तुम्हारा यही रवैया रहा, तो तुम इस इंडस्ट्री में टिक नहीं पाओगी- प्रभास की को-एक्ट्रेस नमिता ने सालों बाद खोला राज

बता दें नमिता का जन्म 10 मई 1981 को गुजरात के सूरत में हुआ था। उन्होंने महज 17 साल की उम्र में मिस सूरत का खिताब जीता था। इसके बाद उन्होंने 2001 में मिस इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वह तीसरी रनर-अप रहीं। सेलिना जेटली ने उस साल खिताब जीता था। हिंदी फिल्मों में मौका नहीं मिलने के बाद नमिता ने साउथ का रुख किया। उनकी तेलुगु डेब्यू फिल्म ‘सोंथम’ थी। इसके बाद उन्होंने तमिल सिनेमा में कदम रखा।