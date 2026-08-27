‘टॉक्सिक’ की तारीफ कर बुरे फंसे कब्जा डायरेक्टर आर.चंदू, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल

Kabzaa Director R. Chandu On Toxic: कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार यश और निर्देशक गीतु मोहनदास की पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' बुधवार को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर भले ही इतिहास रच दिया हो, लेकिन दूसरे दिन से ही सोशल मीडिया पर मिल रही नेगेटिव समीक्षाओं, मीम्स और ट्रोलिंग ने इसके कलेक्शन की रफ्तार पर असर डालना शुरू कर दिया है। ऐसे में कन्नड़ फिल्म 'कब्ज़ा' के निर्देशक आर चंद्रू को टॉक्सिक का समर्थन करना भारी पड़ गया है। लोगों ने उन्हीं को ट्रोल कर दिया है।