“क्या आपको बीफ पसंद आया?” अभिनेत्री मालविका शर्मा से पत्रकार ने पूछा सवाल, एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल

Malvika Sharma Video: बॉलीवुड और साउथ अभिनेत्री मालविका शर्मा अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। उनकी मलयालम फिल्म 'खलीफा: द इंट्रो' (Khalifa: The Intro) जल्द रिलीज होने वाली है। इसी के प्रमोशन के सिलसिले में अभिनेत्री केरल पहुंचीं। जहां उन्होंने पहली बार मीडिया से इंटरेक्शन किया, लेकिन इस दौरान उन्हें अजीब और असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। जब उनसे एक पत्रकार ने बीफ को लेकर सवाल किया तो वह हैरान रह गईं।