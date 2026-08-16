‘मैं तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी’ हिमांशी खुराना ने गुस्से में की थी किन्नौर कैलाश की यात्रा, बताया कारण

हिमांशी ने आगे कहा, "जब मैं वहां पहुंची तो मैं खूब रोई थी इतना रोई कि मुझे खुद समझ आ गया कि आपका ब्रेन, आपके अंदर जो सवाल होते हैं यही आपका टीचर है। यही इसी के अंदर यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड समाया हुआ है और मेरा सारा दर्द आंसुओं के रूप में बह निकला।” बता दें कि आसिम रियाज के साथ रिश्ते के दौरान धर्म बदलने के मानसिक दबाव को झेलने के बाद हिमांशी की इस आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकलने और अपनी खोई हुई आत्मशक्ति को वापस पाने में मदद की।