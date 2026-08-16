‘क्यों बीच में बोल रही हो?’ से शुरू हुआ था पूरा विवाद, अनुष्का शर्मा ने शाहिद कपूर को कैमरे पर कहा ‘चुप रहो’

इसी बातचीत के दौरान अनुष्का शर्मा ने शाहिद की बात के बीच हस्तक्षेप किया और कहा, 'आपने तो कास्ट नहीं किया है ना।' अनुष्का की इस बात पर शाहिद ने उनसे सवाल किया कि वो दो लोगों की बातचीत के बीच क्यों आ रही हैं। इसके बाद अनुष्का ने जवाब में कहा कि शाहिद उनकी बात को सामान्य तरीके से पेश कर रहे हैं। इसके बाद शाहिद ने दोबारा कहा कि वो उस समय चांग से बात कर रहे थे। ये बात जब आगे बढ़ी तो शाहिद ने अनुष्का के बीच में बोलने की आदत का जिक्र किया। इस पर अनुष्का नाराज होती नजर आईं और उन्होंने शाहिद से कहा, 'चुप रहो, शाहिद।'