‘किसी और की चमड़ी क्यों पहन रहे हो?’ लेदर फैशन पर अदा शर्मा ने कही थी ऐसी बात, फैंस बोले- ये खुद मीट-चिकन खाते हैं

एक यूजर ने कमेंट किया कि 'वंतारा फैमिली बिर्किन्स ले जा रही है।' वहीं दूसरे यूजर ने सवाल उठाया कि अगर कोई खुद नॉनवेज खाता है तो जानवरों के प्रति दया की बात करना क्या दोगलापन नहीं है। साथ ही, तीसरे ने लिखा, 'जानवरों पर दया करो, जियो और जीने दो।' एक अन्य कमेंट में कहा गया कि जिन लोगों को अदा ये बात कह रही हैं, भारती खुद मीट और चिकन खाते हैं और फिर ऐसी बातों पर प्रतिक्रिया देते हैं। इस कमेंट पर अदा की ओर से 'गुड माइंडसेट' लिखा गया। दरअसल, अदा शर्मा का ये बयान अब सोशल मीडिया पर लेदर फैशन, जानवरों के इस्तेमाल और व्यक्तिगत पसंद को लेकर बहस का विषय बन गया है।