‘गले लगाकर वो मंत्र सुनाती थी’ हिमांशी खुराना ने शेफाली जरीवाला संग रिश्ते पर किया खुलासा, बोलीं- मैं डर से कांपती थी

हिमांशी खुराना ने ये भी बताया कि अगली सुबह नींद पूरी न हो पाने की वजह से सुबह उनका सर फट रहा होता था और हम चिड़चिड़े हो रहे थे। दो-दो दिनों तक सुबह चाय तक नहीं मिलती थी। ऊपर से ये बोलते थे कि कंटेंट लेकर आओ। जबकि मैं उन्हें बोलती थी कि मैं असल जिंदगी में भी ऐसी ही हूं कि भाई पहले कॉफी दे दो मुझे। फिर मैं अपना काम करूंगी। हिमांशी ने बिग बॉस को एक साइकोलॉजिकल गेम बताया है। उन्होंने कहा, "बिग बॉस एक साइकोलॉजिकल गेम है।"