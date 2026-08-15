इस्लाम अपनाने वाली थी हिमांशी खुराना, एक रात का किस्सा सुनाते हुए बोलीं- मुझे लगा आज आखिरी दिन है

बता दें, 'बिग बॉस 13' के बाद से हिमांशी और आसिम रियाज दोनों साथ थे। फैंस इस जोड़ी को बेहद पसंद करते थे और इन्हें 'एसिमंशी' (Asimanshi) के नाम से बुलाते थे। जब दोनों का ब्रेकअप हुआ था, तब दोनों ने आपसी सहमति और अलग-अलग धार्मिक मान्यताओं को वजह बताया था। लेकिन हिमांशी के इस नए बयान ने साफ कर दिया है कि उनके रिश्ते के टूटने के पीछे की मुख्य वजह धर्म का दबाव ही था। क्योंकि अब लोग हिमांशी के बयान को आसिम रियाज से जोड़कर देख रहे हैं।