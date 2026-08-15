‘मैम मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं’, पंकज त्रिपाठी से अंग्रेजी में बात करने के लिए बोलीं रेखा तो एक्टर के जवाब पर हंस पड़े लोग

Pankaj Tripathi-Rekha Melbourne Video: बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा हाल ही में मेलबर्न पहुंचे। दोनों ने कई सितारों के साथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में हिस्सा लिया। इस दौरान का दोनों का एक वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रेखा पंकज को अंग्रेजी सिखाते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल रेखा और पंकज स्टेज पर जब लोगों को संबोधित करने पहुंचे तो रेखा ने सभी को अंग्रेजी में नमस्कार किया। वहीं पंकज ने हिंदी में बोलने की कोशिश की तो रेखा ने तुरंत उन्हें रोककर अंग्रेजी में ही बोलने की सलाह दी। इसके बाद पंकज ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई वहां हंस पड़ा।