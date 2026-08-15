‘मैम मैं हिंदी मीडियम का छात्र हूं’, पंकज त्रिपाठी से अंग्रेजी में बात करने के लिए बोलीं रेखा तो एक्टर के जवाब पर हंस पड़े लोग

पंकज त्रिपाठी-रेखा (फोटो सोर्स- Instagram/iffmelbourne)
Pankaj Tripathi-Rekha Melbourne Video: बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी और दिग्गज एक्ट्रेस रेखा हाल ही में मेलबर्न पहुंचे। दोनों ने कई सितारों के साथ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में हिस्सा लिया। इस दौरान का दोनों का एक वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें रेखा पंकज को अंग्रेजी सिखाते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल रेखा और पंकज स्टेज पर जब लोगों को संबोधित करने पहुंचे तो रेखा ने सभी को अंग्रेजी में नमस्कार किया। वहीं पंकज ने हिंदी में बोलने की कोशिश की तो रेखा ने तुरंत उन्हें रोककर अंग्रेजी में ही बोलने की सलाह दी। इसके बाद पंकज ने जो जवाब दिया उसे सुनकर हर कोई वहां हंस पड़ा।
इस दौरान दोनों ने मंच साझा किया और दर्शकों से बातचीत की। इसी इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें रेखा मजाकिया अंदाज में पंकज त्रिपाठी को अंग्रेजी में बोलने के लिए कहती नजर आ रही हैं। इसके बाद अभिनेता ने कुछ ऐसा कह दिया कि वहां मौजूद लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
दरअसल, इवेंट के दौरान जब रेखा और पंकज त्रिपाठी मंच पर पहुंचे तो दोनों ने मेलबर्न में मौजूद दर्शकों का अभिवादन किया। रेखा ने लोगों को अंग्रेजी में संबोधित किया। इसके बाद जब पंकज त्रिपाठी अपनी बात हिंदी में शुरू करने लगे तो रेखा ने उन्हें रोक दिया और मजाकिया अंदाज में अंग्रेजी में बोलने के लिए कहा।
रेखा ने पंकज से कहा कि वह मेलबर्न के लोगों को अंग्रेजी में संबोधित करें। इसके बाद पंकज त्रिपाठी ने बेहद सहज अंदाज में अपनी बात रखी।
रेखा के अंग्रेजी में बोलने के आग्रह पर पंकज त्रिपाठी ने जो जवाब दिया, उसने पूरे माहौल को खुशनुमा बना दिया। अभिनेता ने अपनी चिर-परिचित सादगी में कहा कि वह हिंदी मीडियम के छात्र रहे हैं और अंग्रेजी में गलती हो सकती है। पंकज की ये बात सुनकर रेखा भी मुस्कुराने लगीं और वहां मौजूद दर्शकों के बीच हंसी का माहौल बन गया। हालांकि, इसके बाद अभिनेता ने अंग्रेजी में ही दर्शकों से बातचीत करने की कोशिश की और अपने अंदाज में सभी का स्वागत किया।
पंकज त्रिपाठी ने इसके बाद मेलबर्न के लोगों का स्वागत करते हुए अंग्रेजी में अपनी बात रखी। उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए फिल्मी दुनिया से जुड़ी एक मशहूर लाइन का भी इस्तेमाल किया। उनके बोलने का अंदाज इतना सहज और मजेदार था कि रेखा समेत वहां मौजूद लोग मुस्कुराते नजर आए। आखिर में पंकज ने मेलबर्न के लोगों का शुक्रिया अदा किया और प्यार के साथ सभी से जल्द दोबारा मिलने की बात कही। उन्होंने अपने संबोधन का अंत 'जय हिंद' कहकर किया।
इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में रेखा और पंकज त्रिपाठी की मौजूदगी ने समारोह की रौनक बढ़ा दी। दोनों कलाकारों की मंच पर दिखाई देने वाली बॉन्डिंग और हल्की-फुल्की बातचीत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आ रहा है।
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