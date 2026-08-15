Batwara 1947 Box Office Collection Day 1: ओपनिंग पर ‘आवारापन 2’ ने ‘बटवारा 1947’ को दी मात, जानें पहले दिन का कलेक्शन

सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल जैसे सितारों से सजी यह फिल्म असगर वजाहत के प्रसिद्ध नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ही नई' पर आधारित है। फिल्म में 1947 के विभाजन के दौरान विस्थापन, सांप्रदायिक तनाव और मानवीय पीड़ा को दर्शाया गया है। कहानी एक ऐसे मुस्लिम परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है जो लाहौर में एक हिंदू परिवार के छोड़े गए मकान में रहने जाता है, लेकिन वहां उन्हें एक बुजुर्ग हिंदू महिला पहले से मौजूद मिलती है। 'घायल' और 'दामिनी' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुकी सनी देओल और राजकुमार संतोषी की जोड़ी का यह री-यूनियन फिलहाल दर्शकों को खींचने में नाकाम रहा है, हालांकि आने वाले वीकेंड और स्वतंत्रता दिवस की छुट्टी से मेकर्स को उम्मीदें बनी हुई हैं।