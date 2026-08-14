Batwara 1947 Twitter Reaction: सनी-प्रीति की ‘बटवारा 1947’ देख कोई हुआ खुश, तो किसी का उतरा चेहरा, पढ़ें पब्लिक रिव्यू

Batwara 1947 Twitter Reaction: सनी देओल और प्रीति जिंटा की फिल्म 'बटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। रिलीज होते ही फिल्म ने दर्शकों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। मशहूर फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी यह फिल्म देश के विभाजन के सबसे कड़वे और संवेदनशील इतिहास को दिखाती हैं। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के सोशल मीडिया पर रिव्यूज भी आने शुरू हो चुके हैं। कोई फिल्म को शानदार बता रहा है तो उदास हो रहा है। आइये जानते हैं पब्लिक क्या कहती है…