IAS तुकाराम मुंढे के ताबड़तोड़ एक्शन की मुरीद हुईं देवोलीना भट्टाचार्जी, बोलीं- ईमानदार अफसर ने हिलाया पूरा महाराष्ट्र

देवोलीना भट्टाचार्जी ने महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे की तारीफ की है। उन्होंने लिखा, 'सोचिए... एक ईमानदार अफसर ने पूरे महाराष्ट्र को हिलाकर रख दिया है और लोग उनके काम की तारीफ कर रहे हैं। अगर देश के हर विभाग में तुकाराम मुंढे सर जैसे अफसर तैनात हो जाएं, तो अपराधी और मिलावटखोर कानून तोड़ने से पहले सौ बार सोचेंगे। अफसोस की बात है कि हम सब जानते हैं कि अपनी इसी ईमानदारी के कारण मुंढे सर को कितनी बार तबादलों का सामना करना पड़ा है।"