‘गालियां पड़ रही हैं, जुर्म चुपचाप सह रहे हैं” PM मोदी का वीडियो रुपाली गांगुली ने किया शेयर

Rupali Ganguly Tweet: दिल्ली के जंतर-मंतर का NEET पेपर लीक आंदोलन बेहद सुर्खियों में रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ नाराज युवाओं ने बेहद आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। प्रदर्शन में शामिल कुछ बच्चों ने न सिर्फ पीएम मोदी, बल्कि उनकी स्वर्गीय मां के बारे में भी भद्दी-भद्दी गालियां दी थीं। लेकिन इस पूरे मामले में पीएम मोदी का रवैया बेहद संयमित रहा और उन्होंने सभी बच्चों को माफ कर दिया। अब इसी के बाद एक्ट्रेस रुपाली गांगुली ने पीएम मोदी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह डेमोक्रेसी और जुर्म पर बात कर रहे हैं।