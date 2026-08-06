‘सहर होने को है’ फेम पार्थ समथान ने किया मेंटल हेल्थ पर पोस्ट, फैंस ने दी थेरेपी और डॉक्टरी सलाह

Parth Samthaan emotional post: मशहूर टीवी अभिनेता पार्थ समथान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने मानसिक स्वास्थ्य को लेकर एक बेहद भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिससे उनके फैंस काफी चिंतित हो गए हैं। अभिनेता ने बताया कि वह पिछले कुछ दिनों से गंभीर मानसिक और इमोशनल उथल-पुथल से गुजर रहे हैं। पार्थ ने लिखा कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सब कुछ बिखर रहा है। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि वह खुद भी इस स्थिति की वजह समझ नहीं पा रहे हैं। इसी को लेकर उनके फैंस उन्हें डाक्टर के पास जाने की सलाह दे रहे हैं।