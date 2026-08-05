दीपिका कक्कड़ ने शादी के लिए नहीं अपनाया था इस्लाम? को-स्टार जयति भाटिया ने बताई असली वजह

जयति भाटिया ने आगे कहा, 'ससुराल सिमर का' खत्म होने के बाद, दीपिका ने कई रियलिटी शोज में हिस्सा लिया और बाद में शोएब इब्राहिम से शादी कर ली। इसके आगे वो कहती हैं कि उन्होंने एक बार दीपिका से पूछा था कि 'क्या उन्होंने शादी की वजह से इस्लाम अपनाया है?' जयति के अनुसार, इस सवाल के जवाब में दीपिका ने इससे इंकार किया और बताया कि जब वो अजमेर शरीफ दरगाह गईं थीं, तब वो जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रही थीं। मगर वहां जाकर उन्हें शांति और हिम्मत मिली, और उन्होंने इस्लाम अपनाने का फैसला किया क्योंकि उन्हें यही सही लगा। इसके साथ ही जयति ने कहा कि इस फैसले का शादी से कोई लेना-देना नहीं था और यह पूरी तरह से दीपिका की अपनी चॉइस थी।