‘दीपिका पादुकोण ने भेलपुरी वाले को 50 गालियां दीं, जो मैंने आजतक सुनी भी नहीं’, ‘हीरामंडी’ की अभिनेत्री जयती भाटिया ने सुनाया किस्सा

इंटरव्यू में जयती भाटिया ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'हीरामंडी' का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस सीरीज की कास्टिंग लंबे समय तक चली थी और उन्हें आखिर में मौका मिला। उन्होंने माना कि कई कलाकारों को ऐसे मौके नहीं मिल पाते, जिससे निराशा होना स्वाभाविक है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि किसी कलाकार को केवल किस्मत के आधार पर आंकना सही नहीं है। उन्होंने शरमीन सहगल का बचाव करते हुए कहा कि हर कलाकार अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है और दर्शकों की राय अलग-अलग हो सकती है।