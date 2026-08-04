सोहेल खान-सीमा सजदेह के टूटे रिश्ते के जख्मों पर लगेगा नमक, भाई सलमान खान को सताया था डर, अब हुआ खुलासा

इंडिया टुडे के सूत्रों की मानें तो सलमान खान ने बातचीत के दौरान साफ किया कि अक्सर लोग किसी रिश्ते के टूटने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। उनके मुताबिक, सोहेल खान ने अपने रिश्ते को बचाने की हरसंभव कोशिश की थी। इतना ही नहीं, सीमा सजदेह ने भी इस शादी को बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश की। सलमान ने संकेत दिया कि दोनों ने लंबे समय तक रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार परिस्थितियां ऐसी बनीं कि अलग होना ही बेहतर विकल्प साबित हुआ।