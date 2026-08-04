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सोहेल खान-सीमा सजदेह के टूटे रिश्ते के जख्मों पर लगेगा नमक, भाई सलमान खान को सताया था डर, अब हुआ खुलासा

Sohail Khan-Seema Sajdeh Relationship: सोहेल खान और सीमा सजदेह के रिश्ते को लेकर सलमान खान का एक डर सामने आया है जो उन्होंने एलायंस को लेकर बयां किया है।
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मुंबई

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Himanshu Soni

Aug 04, 2026

Sohail Khan-Seema Sajdeh Relationship

सीमा सजदेह-सोहेल खान के रिश्ते पर बोले सलमान ( फोटो सोर्स- Instagram/Prime Video)

Salman Khan Feared About Sohail Khan-Seema Sajdeh Relationship: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपनी फिल्मों और दमदार अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन निजी जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर वो बहुत कम खुलकर बात करते हैं। हालांकि इस बार उन्होंने अपने छोटे भाई सोहेल खान और उनकी पूर्व पत्नी सीमा सजदेह के रिश्ते को लेकर ऐसा भावुक खुलासा किया है, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।

ओटीटी शो 'एलायंस' के नए एपिसोड में सलमान खान ने पहली बार परिवार के उस कठिन दौर का जिक्र किया, जब सोहेल और सीमा का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ दो लोगों का अलगाव नहीं था, बल्कि पूरे खान परिवार के लिए बेहद दर्दनाक समय था।

सोहेल और सीमा ने बचाने की पूरी कोशिश की थी रिश्ता

इंडिया टुडे के सूत्रों की मानें तो सलमान खान ने बातचीत के दौरान साफ किया कि अक्सर लोग किसी रिश्ते के टूटने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा जटिल होती है। उनके मुताबिक, सोहेल खान ने अपने रिश्ते को बचाने की हरसंभव कोशिश की थी। इतना ही नहीं, सीमा सजदेह ने भी इस शादी को बनाए रखने के लिए पूरी ईमानदारी से कोशिश की। सलमान ने संकेत दिया कि दोनों ने लंबे समय तक रिश्ते को संभालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार परिस्थितियां ऐसी बनीं कि अलग होना ही बेहतर विकल्प साबित हुआ।

तलाक के बाद बुरी तरह टूट गए थे सोहेल

सलमान ने अपने भाई की भावनात्मक स्थिति का जिक्र करते हुए बताया कि शादी टूटने के बाद सोहेल अंदर से पूरी तरह बिखर गए थे। उन्होंने कहा कि लोग बाहर से जितना देखते हैं, उससे कहीं ज्यादा दर्द उन्होंने करीब से महसूस किया है।

उनके अनुसार, तलाक का असर सिर्फ सोहेल पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ा। घर का माहौल भी लंबे समय तक सामान्य नहीं हो पाया और सभी इस बदलाव से भावनात्मक रूप से प्रभावित हुए।

'Alliance' में साथ आने को लेकर थी चिंता

सलमान खान ने यह भी स्वीकार किया कि जब उन्हें पता चला कि सोहेल और सीमा एक ही शो में साथ नजर आने वाले हैं, तब उन्हें काफी चिंता हुई थी। उन्हें डर था कि पुराने रिश्ते और उससे जुड़ी यादें फिर से ताजा हो जाएंगी, जिससे दोनों के लिए भावनात्मक स्थिति मुश्किल हो सकती है।

उनका मानना था कि जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद बीते हुए दर्द को दोबारा सामने लाना आसान नहीं होता। यही वजह थी कि शुरुआत में वह इस फैसले को लेकर सहज नहीं थे।

सीमा के नजरिए को भी समझा

बातचीत के दौरान सलमान खान ने सिर्फ अपने भाई का पक्ष ही नहीं रखा, बल्कि सीमा सजदेह के विचारों का भी सम्मान किया। उन्होंने कहा कि सीमा पहले भी कई इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर खुलकर बात कर चुकी हैं। उन्होंने रिश्ते को मुश्किल और तनावपूर्ण बताया था, लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार किया कि आज दोनों अच्छे दोस्त हैं और अपने बच्चों की परवरिश मिलकर कर रहे हैं। सलमान ने माना कि समय के साथ रिश्तों का स्वरूप बदल सकता है और कई बार दोस्ती, एक असफल शादी से बेहतर साबित होती है।

जब सोहेल ने पहली बार बताया था सीमा के बारे में

एपिसोड में सलमान ने एक पुरानी याद भी साझा की। उन्होंने बताया कि फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' की शूटिंग के दौरान सोहेल का फोन आया था। उस समय सोहेल ने उन्हें बताया कि उन्हें अपनी जिंदगी का साथी मिल गया है और वो सीमा से शादी करना चाहते हैं। सलमान ने कहा कि उस वक्त पूरा परिवार बेहद खुश था क्योंकि कई असफल रिश्तों के बाद सोहेल को आखिरकार वह इंसान मिला था, जिसके साथ वह जिंदगी बिताना चाहते थे।

दो दशक बाद टूटा रिश्ता

सोहेल खान और सीमा सजदेह ने 1998 में शादी की थी। दोनों के दो बेटे हैं और लंबे समय तक उनकी शादी बॉलीवुड की चर्चित शादियों में गिनी जाती रही। हालांकि दो दशक से ज्यादा समय साथ बिताने के बाद दोनों ने 2022 में अलग होने का फैसला किया।

अब दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और बच्चों की जिम्मेदारी मिलकर निभा रहे हैं। सलमान खान के इस भावुक खुलासे ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि रिश्ते टूटने का दर्द सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरा परिवार उसकी कसक महसूस करता है।

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Updated on:

04 Aug 2026 03:26 pm

Published on:

04 Aug 2026 03:23 pm

Hindi News / Entertainment / सोहेल खान-सीमा सजदेह के टूटे रिश्ते के जख्मों पर लगेगा नमक, भाई सलमान खान को सताया था डर, अब हुआ खुलासा

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