IAF के ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ एंथम में विशाल ददलानी को लेकर यूजर्स के तीखे रिएक्शन वायरल, बोले- ‘देशभक्ति दिखावा है’

इससे पहले भी विशाल ददलानी NEET पेपर लीक मामले पर अपने बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं। उस दौरान उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रियलिटी शो के सेट से वीडियो शेयर किया था। वीडियो की शुरुआत में वह भावुक नजर आते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद हंसने लगते हैं। कैमरे की ओर देखते हुए उन्होंने कहा, 'I'm here, baby!' वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "याद रखें कि ऑनलाइन जो कुछ भी देखते हैं, उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। बहुत सारी मैनिपुलेशन हो रही है। सही लड़ाई लड़ते रहें और अपनी बात कहते रहें।"