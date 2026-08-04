उर्फी जावेद-पूनम पांडे पर पैसे लेकर प्रोटेस्ट में आने के लगे आरोप, इंटरनेट दो हिस्सों में बंटा; यूजर्स ने पूछा- ‘सच क्या है?’

फैजान अंसारी ने आरोप लगाया कि जंतर-मंतर पर हुए छात्र आंदोलन में शामिल होने के लिए कुछ फेमस चेहरों को भुगतान किया गया। उनके मुताबिक, उर्फी जावेद को 1 लाख रुपये जबकि पूनम पांडे को 20 हजार रुपये दिए गए। हालांकि, उन्होंने इन दावों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई सबूत शेयर नहीं किया है। इसमें मजेदार बात ये है उर्फी जावेद ने मुंबई में छात्रों के प्रदर्शन का सपोर्ट किया था, जबकि पूनम पांडे जंतर-मंतर पर प्रदर्शन में शामिल हुई थीं, लेकिन दोनों ने पैसे लेकर प्रदर्शन में शामिल होने के आरोपों पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।