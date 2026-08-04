हर्षद चोपड़ा और शिवांगी की दोस्ती पर रितेश देशमुख ने किया रिएक्ट, बोले- कभी-कभी अपने लिए खेलना होता है

रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा- शिवांगी जोशी पर की बात (Photo Source- Netflix Lock Upp 2)
Riteish Deshmukh On Harshad Chopda And Shivangi Joshi: लोकप्रिय रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' इन दिनों अपने सबसे रोमांचक दौर से गुजर रहा है। शो के हालिया एपिसोड में जो कुछ हुआ, उसने दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने अपनी दोस्त शिवांगी जोशी को शो से बाहर होने से बचाने के लिए ग्रैंड फिनाले की अपनी पक्की जगह (फर्स्ट फाइनलिस्ट का स्थान) कुर्बान कर दी थी। अब शो के होस्ट रितेश देशमुख ने शिवांगी और हर्षद की दोस्ती पर चुप्पी तोड़ी है और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय रखी है।
'वैरायटी इंडिया' से रितेश देशमुख ने खास बातचीत की। इस दौरान शो के होस्ट रितेश देशमुख ने हर्षद चोपड़ा के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब आप किसी की परवाह करते हैं और उसे अपना दोस्त मानते हैं, तो आप उसका साथ देते हैं। रितेश ने स्पष्ट किया कि शो में यह सिर्फ एकतरफा नहीं था, बल्कि अन्य कंटेस्टेंट्स जैसे श्रेया और शिल्पा भी एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं।
रितेश ने आगे कहा, "यह खेल काफी पेचीदा है। कभी-कभी आप साथ मिलकर खेलना चाहते हैं, और कभी-कभी आपको अपने लिए खेलना पड़ता है। ये ऐसे कड़े फैसले हैं जो कंटेस्टेंट्स को खुद लेने होते हैं। आखिर में विजेता तो कोई एक ही बनेगा। मेरा मानना है कि हर्षद ने अपने लिए भी खेला है और शिवांगी का भी ध्यान रखा है। दोनों ने व्यक्तिगत रूप से भी बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जब वह एक-दूसरे के लिए खड़े होते हैं, तो वह देखना बहुत अच्छा लगता है।"
शो के होस्ट होने के नाते रितेश देशमुख ने किसी एक कंटेस्टेंट को अपना पसंदीदा बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी की जर्नी का पूरा आनंद लिया है, जिसमें उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। उन्होंने श्रेया कालरा, शिल्पा शिंदे, योगेश रावत, आकांक्षा चौधरी, राम कपूर और पामाला सेरेना जैसे सभी खिलाड़ियों की तारीफ की और साथ ही यह भी कहा कि उन्हें शो में सुनीता आहूजा की कमी खलती है।
बता दें, हाल ही में एक टास्क के दौरान हर्षद चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 'लॉक अप सीजन 2' के पहले फाइनलिस्ट बने थे। लेकिन इसके बाद श्रेया कालरा को मिले विशेष अधिकार के तहत उन्होंने शिवांगी जोशी को शो से टर्मिनेट करने का फैसला किया। अपनी दोस्त शिवांगी को बचाने के लिए हर्षद ने बिना एक पल गंवाए अपनी फाइनलिस्ट वाली जगह छोड़ दी। इसके चलते हर्षद खुद शो से बाहर होना पड़ा, जबकि शिवांगी जोशी सुरक्षित होकर फाइनलिस्ट की रेस में बनी रहीं।
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