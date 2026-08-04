हर्षद चोपड़ा और शिवांगी की दोस्ती पर रितेश देशमुख ने किया रिएक्ट, बोले- कभी-कभी अपने लिए खेलना होता है

Riteish Deshmukh On Harshad Chopda And Shivangi Joshi: लोकप्रिय रियलिटी शो 'लॉक अप सीजन 2' इन दिनों अपने सबसे रोमांचक दौर से गुजर रहा है। शो के हालिया एपिसोड में जो कुछ हुआ, उसने दर्शकों और सोशल मीडिया यूजर्स को दो हिस्सों में बांट दिया है। अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने अपनी दोस्त शिवांगी जोशी को शो से बाहर होने से बचाने के लिए ग्रैंड फिनाले की अपनी पक्की जगह (फर्स्ट फाइनलिस्ट का स्थान) कुर्बान कर दी थी। अब शो के होस्ट रितेश देशमुख ने शिवांगी और हर्षद की दोस्ती पर चुप्पी तोड़ी है और इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय रखी है।