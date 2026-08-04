‘मुझे बोली मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो’, अभिनेत्री आंचल खुराना ने शिवांगी जोशी पर लगाया बड़ा आरोप

जहां आंचल ने शिवांगी पर सवाल उठाए, वहीं उन्होंने हर्षद चोपड़ा की खुलकर तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हर्षद वास्तविक जीवन में बेहद सरल, ईमानदार और नेक इंसान हैं। आंचल के मुताबिक, हर्षद का व्यक्तित्व वैसा ही है जैसा लोग उन्हें स्क्रीन पर देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि वह चर्चा में बने रहने या किसी रियलिटी शो में जाने के लिए ऐसी बातें करती हैं, लेकिन उनका मानना है कि सच बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए।