अभिनेता उदयनिधि स्टालिन ने तृषा कृष्णन पर की ‘डबल मिनिंग’ टिप्पणी? भड़के यूजर्स, बढ़ा विवाद

Udhayanidhi Stalin Trisha Krishnan comment: तमिलनाडु के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अभिनेता उदयनिधि स्टालिन का एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है जिसके चलते वह विवादों में आ गए हैं। वह तंजावुर में आयोजिक एक सभा में कावेरी नदी के पानी के मुद्दे पर बात कर रहे थे तभी उन्होंने तमिल भाषा में ऐसा कुछ कह दिया जिसका लोग डबल मिनिंग निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने यह एक्ट्रेस तृषा कृष्णन के लिए कहा है। उनके इस बयान से सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। आइये जानते हैं क्या है पूरा मामला...