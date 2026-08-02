“वो बहुत बूढ़े थे, मैंने उनका हाथ झटका”, आकांक्षा चौधरी ने ‘लॉक अप’ में किया खुलासा, सुनाई आपबीती

इसके बाद उस प्रभावशाली व्यक्ति ने पैसों के बदले एक घिनौना प्रपोज़ल दिया। आकांक्षा के अनुसार, "उसने मुझसे कहा कि 'मैं तुम्हें इतने पैसे दे रहा हूं, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे।' उसने मुझे एक महीने की पूरी टाइमलाइन दे दी कि 1 महीने में कितनी बार (5-6 बार) मुझे उसके साथ सोना होगा।" आकांक्षा ने तुरंत उस ऑफर को ठुकरा दिया और वहां से निकल गईं। उन्होंने कहा कि उस समय उस व्यक्ति ने धमकी दी थी कि दो साल में उन्हें इस ऑफर को ठुकराने का भारी पछतावा होगा। लेकिन आकांक्षा ने गर्व से कहा, "आज मुझे कोई पछतावा नहीं है। उस घटना के 6 महीने बाद मैं एक बहुत बड़े शो का हिस्सा थी और आज एक साल बाद मैं देश के सबसे बड़े स्टेज पर खड़ी हूं। मुझे जो भी पहचान मिली है, वह मेरी अपनी मेहनत और लगन से मिली है।" वहीं शो में हर्षद चोपड़ा के पिता भी आए और इस दौरान दोनों का ये प्यार भरा बॉन्ड देखकर सभी कंटेस्टेंट की आंखों में भी पानी आ गया।