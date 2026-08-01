रूहानिका धवन को Khatron Ke Khiladi 15 के स्टंट में लगी चोट? दिखे गहरे निशान, तस्वीरों ने बढ़ाई चिंता

रोहित शेट्टी के होस्ट वाले 'खतरों के खिलाड़ी 15' का प्रीमियर 1 अगस्त 2026 को हुआ। शो हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे कलर्स टीवी पर स्ट्रीम होता है और इसे JioHotstar पर भी स्ट्रीम किया जाता है। इस बार शो की थीम 'डर का नया दौर' रखी गई है। बता दें, इस सीजन में गौरव खन्ना, रुबीना दिलैक, ऋत्विक धनजानी, जैस्मीन भसीन, अविका गोर, करण वाही, ओरी (ओरहान अवत्रामणि), रूहानिका धवन, शगुन शर्मा, हर्ष गुजराल, अविनाश मिश्रा, फरहाना भट और विशाल आदित्य सिंह जैसे कंटेस्टेंट हिस्सा ले रहे हैं।