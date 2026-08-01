‘हीर रांझा’ में रोहित सराफ की एंट्री पर सस्पेंस बरकरार, साजिद अली बोले- ‘अभी कुछ भी फाइनल नहीं’

Heer Ranjha movie: फिल्ममेकर साजिद अली की आगामी फिल्म 'हीर रांझा' को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में आई कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि एक्टर रोहित सराफ फिल्म से जुड़ चुके हैं और उन्होंने शूटिंग भी शुरू कर दी है। अब इन खबरों पर खुद साजिद अली ने विराम लगाते हुए साफ किया है कि फिल्म की कास्टिंग अभी पूरी नहीं हुई है और रोहित सराफ को लेकर चल रही खबरें सही नहीं हैं।