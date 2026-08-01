पति अनुराग डोभाल के चीटिंग के आरोप पर रितिका ने तोड़ी चुप्पी, UK Rider के 37 लाख एलिमनी वाले दावे को बताया झूठा

Ritika Chauhan On Anurag Dobhal Allegations: यूट्यूबर यूके07 राइडर यानी अनुराग डोभाल और उनकी पत्नी रितिका के बीच चल रहा विवाद अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले अनुराग डोभाल ने अपनी पत्नी पर बेवफाई, 37 लाख रुपये की एलिमनी मांगने और बेटे से मिलने नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। अब इन सभी आरोपों पर रितिका ने पहली बार खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने एक वीडियो जारी कर दावा किया कि वह अपनी सफाई देने नहीं, बल्कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए सच सामने रखने आई हैं।