2 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मनोरंजन

Aditi Sharma Domestic Violence: ‘अप्पोलिना’ फेम टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने पति और इन-लॉस पर दर्ज कराई FIR, लगाए गंभीर आरोप

Aditi Sharma Accuses Husband : छोटे पर्दे पर अपनी अदाकारी से लाखों दिलों को जीतने वाली मशहूर अभिनेत्री अदिति शर्मा की निजी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शादी के महज कुछ ही महीनों बाद एक्ट्रेस ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा, मारपीट और प्रताड़ना के सनसनीखेज आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Aug 02, 2026

Aditi Sharma Domestic Violence Case

Aditi Sharma Domestic Violence Case : अदिति शर्मा के घरेलू हिंसा आरोपों पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई, FIR दर्ज (फोटो सोर्स:@officialaditisharma)

Aditi Sharma Domestic Violence Case: टीवी इंडस्ट्री में अपनी मासूमियत और बेहतरीन अभिनय के दम पर पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अदिति शर्मा (Aditi Sharma) इस समय अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। 'अप्पोलिना - सपनों की ऊंची उड़ान', 'रब्ब से है दुआ' और 'कालेरीं' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभा चुकीं अदिति ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में अपने पति अभिनीत कौशिक, सास उर्मिला कौशिक (65) और ननद कीर्ति कौशिक (29) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई है।

30-31 जुलाई के दौरान दर्ज हुई इस एफआईआर ने मनोरंजन जगत में सनसनी फैला दी है। पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में अभिनेत्री ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, चरित्र पर बेवजह शक, गाली-गलौज और शादी के गहने हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

ऑनलाइन क्लास से शुरू हुई प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत

अदिति शर्मा के बयान के अनुसार, उनकी और अभिनीत की पहली मुलाकात जून 2021 में एक ऑनलाइन एक्टिंग क्लास के दौरान हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2024 से गोरेगांव वेस्ट के एक फ्लैट में लिव-इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया।

परिवार की रजामंदी से दोनों ने 12 नवंबर 2024 को धूमधाम से शादी रचाई। हालांकि, अदिति का आरोप है कि शादी के महज दो से तीन दिनों के भीतर ही उनके पति का रवैया पूरी तरह बदल गया। पहनावे को लेकर बंदिशें, छोटी-छोटी बातों पर विवाद और आर्थिक शोषण का दौर शुरू हो गया।

चरित्र पर शक, मोबाइल ट्रैकिंग और अलगाव

अदिति ने अपनी शिकायत में घटना का विस्तार से जिक्र करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2025 को एक साधारण कॉफी के दौरान हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया। पति ने उनके साथ गाली-गलौज की और उनके चरित्र पर झूठे आरोप लगाए। इसके बाद उनके अफेयर के मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने लगे, नियमित रूप से उनका मोबाइल फोन चेक किया जाने लगा और उनके पति अलग कमरे में सोने लगे।

इतना ही नहीं, अदिति को उनके माता-पिता से बातचीत करने से भी रोका जाने लगा। जब उन्होंने अपनी सास उर्मिला कौशिक से मदद की गुहार लगाई और अपने सोने-हीरे के गहने (जैसे मंगलसूत्र, चेन, अंगूठियां) वापस मांगे, तो उन्होंने गहने लौटाने से साफ इनकार कर दिया। जब सास और ननद ने घर आकर मामले को सुलझाने का नाटक किया, तो उन्होंने भी पति का ही साथ दिया और प्रताड़ना को बढ़ावा दिया।

पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी

गोरेगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अदिति शर्मा की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

टीवी इंडस्ट्री में घरेलू हिंसा के बढ़ते मामले और कानूनी पहलू


यह पहली बार नहीं है जब मनोरंजन जगत की किसी नामचीन अभिनेत्री ने घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले भी श्वेता तिवारी, दलजीत कौर, रश्मि देसाई और वैशाली ठक्कर जैसे कई चर्चित चेहरों ने इंडस्ट्री के चकाचौंध के पीछे छिपी प्रताड़ना की परतों को खोला है।

कानूनी अधिकार जो हर महिला को जानने चाहिए:

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV Act): इसके तहत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक शोषण का शिकार हुई कोई भी महिला अदालत से राहत और सुरक्षा आदेश मांग सकती है।

स्त्रीधन पर अधिकार: शादी के दौरान महिला को दिए गए सभी गहने और उपहार (स्त्रीधन) पर केवल उसी का कानूनी अधिकार होता है। इसे जबरन अपने पास रखना कानूनन अपराध है।

मुफ्त कानूनी सहायता: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की शिकार महिला को कानूनी लड़ाई के लिए मुफ्त वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

02 Aug 2026 01:49 pm

Published on:

02 Aug 2026 01:49 pm

Hindi News / Entertainment / Aditi Sharma Domestic Violence: ‘अप्पोलिना’ फेम टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने पति और इन-लॉस पर दर्ज कराई FIR, लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

कंगना रनौत का यू-टर्न! Gen Z को ‘गटर’ कहने के बाद बताया दोस्त, नए पोस्ट में लिखी जिम की कहानी

Kangana ranaut uturn and wishes gen z happy friendship day after generation gutter comment controversy
बॉलीवुड

मुंबई प्रोटेस्ट में पुलिस वैन को रोकने वालीं मॉडल रिया अहीर को राज ठाकरे ने किया सम्मानित, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

Raj Thackeray Honours Riya Ahir
मनोरंजन

“दशरथ बनना था, मिला विश्वामित्र का रोल”, अभिनेता अजिंक्य देव ने बताया कैसे हुई ‘रामायण’ में अरुण गोविल की एंट्री

Ajinkya deo reveals he auditioned for dasharatha then arun govil replace her in nitesh Tiwari ramayana
बॉलीवुड

बाथरूम में नहा रहे थे सौरव जौशी, कैमरा लेकर पहुंच गईं पत्नी, यूट्यूबर के नए व्लॉग को देख लोग बोले- पैसे के लिए कुछ भी

Sourav Joshi Youtube Vlog Controversy
मनोरंजन

‘ऐसे Gen Z एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं’ कॉमेडियन हर्ष गुजराल ने आंदोलकारी बच्चों का उड़ाया मजाक

Comedian Harsh Gujral Dig on Gez z protest after kangana ranaut gutter comment
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.