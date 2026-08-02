Aditi Sharma Domestic Violence: ‘अप्पोलिना’ फेम टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने पति और इन-लॉस पर दर्ज कराई FIR, लगाए गंभीर आरोप

Aditi Sharma Domestic Violence Case: टीवी इंडस्ट्री में अपनी मासूमियत और बेहतरीन अभिनय के दम पर पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अदिति शर्मा (Aditi Sharma) इस समय अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। 'अप्पोलिना - सपनों की ऊंची उड़ान', 'रब्ब से है दुआ' और 'कालेरीं' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभा चुकीं अदिति ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में अपने पति अभिनीत कौशिक, सास उर्मिला कौशिक (65) और ननद कीर्ति कौशिक (29) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई है।