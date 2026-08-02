Aditi Sharma Domestic Violence: ‘अप्पोलिना’ फेम टीवी एक्ट्रेस अदिति शर्मा ने पति और इन-लॉस पर दर्ज कराई FIR, लगाए गंभीर आरोप

Aditi Sharma Domestic Violence Case : अदिति शर्मा के घरेलू हिंसा आरोपों पर मुंबई पुलिस की कार्रवाई, FIR दर्ज (फोटो सोर्स:@officialaditisharma)
Aditi Sharma Domestic Violence Case: टीवी इंडस्ट्री में अपनी मासूमियत और बेहतरीन अभिनय के दम पर पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अदिति शर्मा (Aditi Sharma) इस समय अपनी निजी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। 'अप्पोलिना - सपनों की ऊंची उड़ान', 'रब्ब से है दुआ' और 'कालेरीं' जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में मुख्य भूमिका निभा चुकीं अदिति ने मुंबई के गोरेगांव पुलिस स्टेशन में अपने पति अभिनीत कौशिक, सास उर्मिला कौशिक (65) और ननद कीर्ति कौशिक (29) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवाई है।
30-31 जुलाई के दौरान दर्ज हुई इस एफआईआर ने मनोरंजन जगत में सनसनी फैला दी है। पुलिस को दी गई अपनी लिखित शिकायत में अभिनेत्री ने शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, चरित्र पर बेवजह शक, गाली-गलौज और शादी के गहने हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।
अदिति शर्मा के बयान के अनुसार, उनकी और अभिनीत की पहली मुलाकात जून 2021 में एक ऑनलाइन एक्टिंग क्लास के दौरान हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए सितंबर 2024 से गोरेगांव वेस्ट के एक फ्लैट में लिव-इन रिलेशनशिप में रहना शुरू किया।
परिवार की रजामंदी से दोनों ने 12 नवंबर 2024 को धूमधाम से शादी रचाई। हालांकि, अदिति का आरोप है कि शादी के महज दो से तीन दिनों के भीतर ही उनके पति का रवैया पूरी तरह बदल गया। पहनावे को लेकर बंदिशें, छोटी-छोटी बातों पर विवाद और आर्थिक शोषण का दौर शुरू हो गया।
अदिति ने अपनी शिकायत में घटना का विस्तार से जिक्र करते हुए बताया कि 1 जनवरी 2025 को एक साधारण कॉफी के दौरान हुआ विवाद अचानक हिंसक हो गया। पति ने उनके साथ गाली-गलौज की और उनके चरित्र पर झूठे आरोप लगाए। इसके बाद उनके अफेयर के मनगढ़ंत आरोप लगाए जाने लगे, नियमित रूप से उनका मोबाइल फोन चेक किया जाने लगा और उनके पति अलग कमरे में सोने लगे।
इतना ही नहीं, अदिति को उनके माता-पिता से बातचीत करने से भी रोका जाने लगा। जब उन्होंने अपनी सास उर्मिला कौशिक से मदद की गुहार लगाई और अपने सोने-हीरे के गहने (जैसे मंगलसूत्र, चेन, अंगूठियां) वापस मांगे, तो उन्होंने गहने लौटाने से साफ इनकार कर दिया। जब सास और ननद ने घर आकर मामले को सुलझाने का नाटक किया, तो उन्होंने भी पति का ही साथ दिया और प्रताड़ना को बढ़ावा दिया।
गोरेगांव पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अदिति शर्मा की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस फिलहाल मामले की गहनता से जांच कर रही है और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।
यह पहली बार नहीं है जब मनोरंजन जगत की किसी नामचीन अभिनेत्री ने घरेलू हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई हो। इससे पहले भी श्वेता तिवारी, दलजीत कौर, रश्मि देसाई और वैशाली ठक्कर जैसे कई चर्चित चेहरों ने इंडस्ट्री के चकाचौंध के पीछे छिपी प्रताड़ना की परतों को खोला है।
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV Act): इसके तहत शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या भावनात्मक शोषण का शिकार हुई कोई भी महिला अदालत से राहत और सुरक्षा आदेश मांग सकती है।
स्त्रीधन पर अधिकार: शादी के दौरान महिला को दिए गए सभी गहने और उपहार (स्त्रीधन) पर केवल उसी का कानूनी अधिकार होता है। इसे जबरन अपने पास रखना कानूनन अपराध है।
मुफ्त कानूनी सहायता: राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा की शिकार महिला को कानूनी लड़ाई के लिए मुफ्त वकील की सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
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