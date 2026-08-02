जिस हाउस हेल्प की बहन की वजह से संभावना सेठ को पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ी रात, अब उसने बताया पूरा सच

Sambhavna Seth House Help Case: टीवी अभिनेत्री और यूट्यूबर संभावना सेठ इन दिनों एक बेहद गंभीर मामले को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक लंबा वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि उनकी हाउस हेल्प की बहन को मुंबई के खारघर इलाके में एक घर में कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया था। संभावना के मुताबिक, पीड़ित युवती से जबरन काम कराया जा रहा था, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और बार-बार जान से मारने की धमकियां दी गईं। इस पूरे मामले में संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने न सिर्फ युवती को बाहर निकालने की कोशिश की, बल्कि पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहकर उसके लिए न्याय की मांग भी की।