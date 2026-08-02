जिस हाउस हेल्प की बहन की वजह से संभावना सेठ को पुलिस स्टेशन में बितानी पड़ी रात, अब उसने बताया पूरा सच

संभावना सेठ की हाउस हेल्प की बहन ने बताया पूरा सच ( फोटो सोर्स- Instagram/sambhavnasethofficial)
Sambhavna Seth House Help Case: टीवी अभिनेत्री और यूट्यूबर संभावना सेठ इन दिनों एक बेहद गंभीर मामले को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक लंबा वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि उनकी हाउस हेल्प की बहन को मुंबई के खारघर इलाके में एक घर में कथित तौर पर बंधक बनाकर रखा गया था। संभावना के मुताबिक, पीड़ित युवती से जबरन काम कराया जा रहा था, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और बार-बार जान से मारने की धमकियां दी गईं। इस पूरे मामले में संभावना सेठ और उनके पति अविनाश द्विवेदी ने न सिर्फ युवती को बाहर निकालने की कोशिश की, बल्कि पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहकर उसके लिए न्याय की मांग भी की।
संभावना सेठ के मुताबिक, घटना की शुरुआत उस वक्त हुई जब उनकी हाउस हेल्प लगातार रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी बहन एक एजेंसी के जरिए मुंबई में घरेलू काम करने आई थी। शुरुआत में उसे सामान्य काम का भरोसा दिया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद हालात पूरी तरह बदल गए। युवती का आरोप है कि उसे घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और लगातार डर के माहौल में रखा गया।
वीडियो में संभावना सेठ ने दावा किया कि जब पीड़ित युवती उनके घर पहुंची तो उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बेहद खराब थी। उन्होंने कहा कि युवती ठीक से चल भी नहीं पा रही थी और बार-बार पुलिस के फोन आने से लगातार घबराई हुई थी। संभावना ने उसकी पहचान छिपाते हुए कहा कि वह कैमरे पर उसका चेहरा नहीं दिखाएंगी क्योंकि उसकी सुरक्षा सबसे अहम है।
पीड़ित युवती ने बातचीत में आरोप लगाया कि जिस घर में वो काम करने गई थी, वहां कई पालतू जानवर रखे गए थे। उसका कहना था कि उसे सिर्फ जानवरों की देखभाल ही नहीं, बल्कि उनके खाने से लेकर सफाई तक का पूरा काम करना पड़ता था। उसने दावा किया कि जानवरों को अक्सर बंद कमरों या पिंजरों जैसी स्थिति में रखा जाता था और पूरे घर की सफाई का जिम्मा भी उसी पर डाल दिया गया था।
युवती ने यह भी आरोप लगाया कि उसे समय पर खाना नहीं दिया जाता था। कई बार केवल मैगी या हल्का नाश्ता देकर पूरे दिन काम कराया जाता था। जब उसने काम छोड़ने और वापस जाने की इच्छा जताई तो उसे कथित तौर पर धमकियां मिलने लगीं। उसका कहना था कि उसे कहा गया कि अब वह वहां से आसानी से नहीं जा सकती।
संभावना सेठ के वीडियो में युवती ने दावा किया कि उसे कई बार जान से मारने की धमकी दी गई। उसके अनुसार, घर के लोगों ने कहा कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। युवती का यह भी आरोप है कि उसके पहचान पत्र, कपड़े और निजी सामान तक अपने पास रख लिए गए थे ताकि वह कहीं जा न सके।
संभावना सेठ ने बताया कि जब मामला गंभीर होता गया तो उन्होंने संबंधित एजेंसी से संपर्क किया। बाद में एजेंसी के कुछ लोग और एक सामाजिक संस्था से जुड़ी महिला मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद युवती को वहां से बाहर निकाला गया। संभावना का कहना है कि उस समय भी युवती इतनी डरी हुई थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह सुरक्षित बाहर आ चुकी है।
मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। संभावना सेठ के अनुसार, आरोपियों की ओर से पीड़ित युवती पर ही चोरी जैसे आरोप लगाने की कोशिश की गई। इसके बाद उन्हें और उनके पति अविनाश द्विवेदी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। उन्होंने दावा किया कि पूरी रात पुलिस स्टेशन में रहकर उन्होंने पुलिस को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई।
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