‘मुझे फर्नीचर की तरह इस्तेमाल नहीं होना’, ‘बालिका वधु’ फेम अविका गौर ने फिल्मों में रोल को लेकर बताई ख्वाहिश

अविका गौर ने बॉलीवुड में काम को लेकर की बात ( फोटो सोर्स- Instagram/avikagor)
Avika Gor On Bollywood Movies: टीवी की दुनिया में 'बालिका वधू' की आनंदी बनकर करोड़ों दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री अविका गौर अब अपने करियर को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहती हैं। छोटे पर्दे से लेकर फिल्मों और ओटीटी तक अपनी पहचान बनाने वाली अविका का कहना है कि अब वह केवल ऐसे किरदार चुनना चाहती हैं, जिनमें अभिनय दिखाने का पूरा मौका मिले। उनके लिए अब सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह ऐसे रोल करना चाहती हैं जो दर्शकों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ें।
हाल ही में ANI से बातचीत के दौरान अविका गौर ने अपने करियर को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि समय के साथ उनकी सोच बदल चुकी है और अब वह हर प्रोजेक्ट को बहुत सोच-समझकर चुनती हैं। उनका मानना है कि दर्शकों ने हमेशा उनसे बेहतरीन अभिनय की उम्मीद की है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि वे ऐसे ही किरदार निभाएं जो उनकी अभिनय क्षमता को सामने ला सकें।
अविका ने साफ शब्दों में कहा कि वह फिल्मों में सिर्फ मौजूद रहने या सजावटी किरदार निभाने के लिए काम नहीं करना चाहतीं। उनके लिए कहानी और किरदार सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। उनका कहना है कि जब भी कोई नई स्क्रिप्ट उनके पास आती है तो वह सबसे पहले यह देखती हैं कि उस किरदार में उनके लिए अभिनय की कितनी संभावनाएं हैं।
उन्होंने बताया कि वह ऐसे रोल चुनना पसंद करती हैं जहां उन्हें अपने अभिनय के अलग-अलग रंग दिखाने का अवसर मिले। यही वजह है कि अब वह किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जल्दबाजी में फैसला नहीं लेतीं और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ही अंतिम निर्णय लेती हैं।
अविका गौर ने बहुत कम उम्र में टीवी इंडस्ट्री में कदम रखा था। 'बालिका वधू' में आनंदी के किरदार ने उन्हें घर-घर में लोकप्रिय बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई टीवी शो, फिल्मों और अलग-अलग भाषाओं के प्रोजेक्ट्स में भी काम किया। हालांकि, वह मानती हैं कि अब उनके करियर का अगला चरण पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है।
उनका कहना है कि अब वह अपने काम के जरिए यह साबित करना चाहती हैं कि वह सिर्फ एक लोकप्रिय चेहरा नहीं, बल्कि एक मजबूत अभिनेत्री भी हैं।
अविका गौर इन दिनों स्टंट आधारित रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 15' में नजर आ रही हैं। शो को लेकर उन्होंने कहा कि यह आज भी उतना ही कठिन और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस बार उनका अनुभव पहले से अलग रहा।
उन्होंने बताया कि उनके लिए शो का पिछला सीजन ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उस समय उन्हें ऐसे स्टंट मिले थे जो उन्हें बेहद डरावने लगते थे। इस बार भी चुनौतियां कम नहीं हैं, लेकिन अब उनका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। इसी वजह से उन्होंने किसी भी स्टंट के दौरान हार मानने का विचार नहीं किया।
अविका इससे पहले साल 2019 में 'खतरों के खिलाड़ी' के नौवें सीजन में हिस्सा ले चुकी थीं। उस अनुभव ने उन्हें मानसिक रूप से काफी मजबूत बनाया, जिसका फायदा उन्हें इस सीजन में भी मिल रहा है।
टीवी और रियलिटी शो के अलावा अविका अपने आगामी प्रोजेक्ट्स को लेकर भी उत्साहित हैं। उन्होंने बताया कि उनका नया पंजाबी म्यूजिक वीडियो 7 अगस्त को रिलीज होने जा रहा है। इसके अलावा वह कई अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही हैं।
उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले समय में वह एक बार फिर टीवी पर किसी नए शो के जरिए वापसी कर सकती हैं। हालांकि, उन्होंने फिलहाल इस प्रोजेक्ट की ज्यादा जानकारी साझा नहीं की और कहा कि सही समय आने पर वह खुद इसका ऐलान करेंगी।
अविका गौर का मानना है कि मनोरंजन जगत में लंबे समय तक टिके रहने के लिए सिर्फ लोकप्रिय होना काफी नहीं है। कलाकार की असली पहचान उसके काम और किरदारों से बनती है। यही कारण है कि अब वह हर फिल्म और शो को अपने करियर के नजरिए से देखती हैं और वही प्रोजेक्ट स्वीकार करती हैं जो उनके अभिनय को नई ऊंचाई दे सके।
उनकी यह सोच बताती है कि वो अब अपने करियर को एक नई दिशा देने की तैयारी में हैं, जहां प्राथमिकता सिर्फ काम करना नहीं बल्कि यादगार प्रदर्शन देना है। आने वाले महीनों में उनके नए प्रोजेक्ट्स दर्शकों के सामने होंगे और ये देखना दिलचस्प होगा कि अभिनय के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने की उनकी यह रणनीति कितनी सफल साबित होती है।
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