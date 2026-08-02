‘मुझे फर्नीचर की तरह इस्तेमाल नहीं होना’, ‘बालिका वधु’ फेम अविका गौर ने फिल्मों में रोल को लेकर बताई ख्वाहिश

Avika Gor On Bollywood Movies: टीवी की दुनिया में 'बालिका वधू' की आनंदी बनकर करोड़ों दर्शकों का दिल जीतने वाली अभिनेत्री अविका गौर अब अपने करियर को एक नए मुकाम पर ले जाना चाहती हैं। छोटे पर्दे से लेकर फिल्मों और ओटीटी तक अपनी पहचान बनाने वाली अविका का कहना है कि अब वह केवल ऐसे किरदार चुनना चाहती हैं, जिनमें अभिनय दिखाने का पूरा मौका मिले। उनके लिए अब सिर्फ स्क्रीन पर मौजूद रहना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह ऐसे रोल करना चाहती हैं जो दर्शकों के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ें।