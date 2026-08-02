“दशरथ बनना था, मिला विश्वामित्र का रोल”, अभिनेता अजिंक्य देव ने बताया कैसे हुई ‘रामायण’ में अरुण गोविल की एंट्री

Nitesh Tiwari Ramayana Cast: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही भव्य फिल्म ‘रामायण’ का ऑफिशियल टीजर-ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही दर्शकों और फैंस के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्सुकता बनी हुई है। जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज डेट करीब आ रही है, इसकी स्टारकास्ट से जुड़ी दिलचस्प बातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में फिल्म में महर्षि विश्वामित्र का अहम किरदार निभा रहे दिग्गज मराठी और हिंदी अभिनेता अजिंक्य देव ने एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वह फिल्म में किसी और ही किरदार के लिए ऑडिशन देने गए थे।