“सलमान बिना ‘तेरे नाम’ अधूरी थी वैसे ही रणबीर बिना ‘रामायण’, राम के सपोर्ट में उतरी अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन

Indira Krishnan On Ranbir Kapoor: नितेश तिवारी के निर्देशन में बन रही बहुचर्चित और भव्य फिल्म 'रामायण' का टीजर और ट्रेलर दुनिया भर में रिलीज होते ही सुर्खियों में आ गया है। जहां एक तरफ फिल्म में दिखाए गए शानदार विजुअल्स की तारीफ हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक वर्ग भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर की कास्टिंग पर सवाल उठा रहा है। लोगों का कहना है कि 'एनिमल' जैसी हिंसक फिल्म करने के बाद रणबीर को भगवान राम के रूप में देखना अजीब है। इस विरोध और आलोचना के बीच, फिल्म में रानी कौशल्या का किरदार निभा रहीं वरिष्ठ अभिनेत्री इंदिरा कृष्णन रणबीर कपूर के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने ट्रोलिंग कर रहे लोगों को जवाब दिया है।