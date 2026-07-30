‘अब Animal जैसी फिल्में कभी मत करना’, रामायण का ट्रेलर देख ‘महाभारत’ के ‘श्री कृष्ण’ ने रणबीर कपूर को दी खास सलाह

महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज और एक्टर रणबीर कपूर (सोर्स: नीतीश भारद्वाज इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट)
Nitish Bharadwaj on Ranbir Kapoor: टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर को खास सलाह दी है। उन्होंने फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही रणबीर से अपील की कि वे भविष्य में 'Animal' जैसी फिल्में न करें। जबकि खासतौर पर भारतीय संस्कृति व विरासत से जुड़ी कहानियों को प्रायोरिटी दें।
नीतीश भारद्वाज ने गुरुवार को इंस्टाग्राम पर 'रामायण' का पोस्टर साझा करते हुए लंबा नोट लिखा। उन्होंने निर्देशक नितेश तिवारी की तारीफ करते हुए कहा कि यह फिल्म विश्व सिनेमा में भारत की नई पहचान बन सकती है। उन्होंने फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी, VFX और AI के इस्तेमाल की भी सराहना की। साथ ही इंटरनेशनल म्यूजिशियन हांस जिमर के भारतीय सिनेमा से जुड़ने को भी बड़ी उपलब्धि बताया।
अपनी पोस्ट में नीतीश ने रणबीर कपूर के एक्टिंग की तारीफ करते हुए लिखा कि अब उनके कंधों पर भारतीय संस्कृति और मूल्यों को आगे बढ़ाने की सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
उन्होंने लिखा- “रणबीर, मैं हमेशा से आपके एक्टिंग का प्रशंसक रहा हूं। लेकिन अब समय आ गया है कि आप भारत की विरासत, संस्कृति और मूल्यों को आगे बढ़ाएं। इसलिए अब 'Animal' जैसी फिल्में न करें, चाहे इसके लिए आपको कितना भी बड़ा ऑफर मिले। कृपया अपनी वाणी को दोबारा प्रदूषित मत कीजिए। भारत में आपकी प्रतिभा को दिखाने के लिए कहानियों की कोई कमी नहीं है।"
नीतीश भारद्वाज ने उम्मीद जताई कि दर्शक साई पल्लवी को सीता के रूप में स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी लिखा कि फिल्म में तुलसीदास की चौपाइयों की ध्वनि और पारंपरिक वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल देखने-सुनने को मिले तो यह अनुभव और भी खास होगा। उन्होंने कहा कि वह इस फिल्म को कम से कम पांच बार देखना चाहेंगे।
रणबीर कपूर की फिल्म 'Animal', जिसका निर्देशन संदीप रेड्डी वांगा ने किया था, रिलीज के बाद काफी चर्चा में रही थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता मिली, लेकिन आलोचना भी खूब हुई थी।
बता दें 'रामायण' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि साई पल्लवी सीता के किरदार में नजर आएंगी। यह फिल्म दिवाली के मौके पर 8 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
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