‘अब Animal जैसी फिल्में कभी मत करना’, रामायण का ट्रेलर देख ‘महाभारत’ के ‘श्री कृष्ण’ ने रणबीर कपूर को दी खास सलाह

Nitish Bharadwaj on Ranbir Kapoor: टीवी के लोकप्रिय धारावाहिक 'महाभारत' में भगवान कृष्ण का किरदार निभाकर घर-घर पहचान बनाने वाले अभिनेता नीतीश भारद्वाज ने रणबीर कपूर को खास सलाह दी है। उन्होंने फिल्म 'रामायण' के ट्रेलर की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही रणबीर से अपील की कि वे भविष्य में 'Animal' जैसी फिल्में न करें। जबकि खासतौर पर भारतीय संस्कृति व विरासत से जुड़ी कहानियों को प्रायोरिटी दें।