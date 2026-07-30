मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में रोई थीं- मनीषा कोइराला ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

मनीषा ने बताया कि लगातार कोशिशों के बाद भी कोई बदलाव नहीं दिखा तो वह बहुत निराश हो गईं। वह सोचने लगीं कि आखिर उनका शरीर मेहनत का जवाब क्यों नहीं दे रहा। बाद में उन्होंने डॉक्टरों और फिटनेस एक्सपर्ट्स से सलाह ली। तब उन्हें समझ आया कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर भी बदलता है। पहले जैसी फिटनेस पाने के लिए वही पुराना तरीका हमेशा काम नहीं करता। शरीर को सजा देने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत होती है।