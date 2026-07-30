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मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में रोई थीं- मनीषा कोइराला ने सालों बाद तोड़ी चुप्पी

Manisha Koirala: बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला आखिर किस बात से परेशान थीं। एक समय ऐसा आया जब वह रोने लगी थीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है?
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मुंबई

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Saurabh Mall

Jul 30, 2026

Manisha Koirala Fitness Journey Story

बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला (सोर्स: अभिनेत्री इंस्टाग्राम अकाउंट स्क्रीनशॉट)

Manisha Koirala Fitness Journey Story: फिटनेस की राह हमेशा आसान नहीं होती। कभी-कभी पूरी मेहनत के बाद भी नतीजे नहीं मिलते। ऐसा ही अनुभव बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला का भी रहा। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा आया जब लगातार एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट के बावजूद उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं दिखा। इससे वह इतनी निराश हो गईं कि रो पड़ी थीं। सालों बाद उन्होंने अपनी इस मुश्किल फिटनेस जर्नी को फैंस के साथ साझा किया है।

शरीर नहीं दे रहा था साथ

मनीषा कोइराला ने इंस्टाग्राम पर अपना वर्कआउट वीडियो शेयर किया। वीडियो में वह जिम में अलग-अलग एक्सरसाइज करती नजर आईं। साथ ही उन्होंने अपनी हेल्दी डाइट की झलक भी दिखाई।

इस दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सेहत को फिर से बेहतर बनाने का फैसला किया। वह रोज एक्सरसाइज करती थीं। हेल्दी खाना खाती थीं। कैलोरी और प्रोटीन का भी पूरा ध्यान रखती थीं। लेकिन जब वह वजन मापती थीं, तो कोई फर्क नहीं दिखता था।

उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि उन्हें लगा शायद वजन मापने वाली मशीन ही खराब है। इसलिए उन्होंने दूसरी मशीन खरीद ली। लेकिन दूसरी मशीन ने भी वही रिजल्ट दिखाया। उस समय यह बात उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी।

फ्रस्ट्रेशन में रो पड़ीं

मनीषा ने बताया कि लगातार कोशिशों के बाद भी कोई बदलाव नहीं दिखा तो वह बहुत निराश हो गईं। वह सोचने लगीं कि आखिर उनका शरीर मेहनत का जवाब क्यों नहीं दे रहा। बाद में उन्होंने डॉक्टरों और फिटनेस एक्सपर्ट्स से सलाह ली। तब उन्हें समझ आया कि उम्र बढ़ने के साथ शरीर भी बदलता है। पहले जैसी फिटनेस पाने के लिए वही पुराना तरीका हमेशा काम नहीं करता। शरीर को सजा देने की नहीं, बल्कि समझने की जरूरत होती है।

चार महीने बाद दिखा बदलाव

मनीषा ने बताया कि उन्होंने अपनी फिटनेस का तरीका बदला। धीरे-धीरे शरीर ने भी अच्छा रिस्पॉन्स देना शुरू किया। करीब चार महीने बाद उन्हें अपने अंदर बदलाव महसूस हुआ। अब वह पहले से ज्यादा मजबूत, हेल्दी और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी सोशल मीडिया पोस्ट दिखावे के लिए नहीं हैं। यह उनकी हीलिंग जर्नी का हिस्सा हैं। उन्होंने लोगों से भी कहा कि अगर मेहनत के बाद तुरंत रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो हिम्मत न हारें। शरीर को समय दें। धैर्य रखें। धीरे-धीरे मेहनत का फल जरूर मिलता है।

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Updated on:

30 Jul 2026 08:13 pm

Published on:

30 Jul 2026 08:04 pm

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