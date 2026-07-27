Duet Trailer: सिद्धांत गुप्ता की शॉर्ट फिल्म ‘Duet’ का धमाकेदार ट्रेलर आउट, जानें कब और कहां होगी स्ट्रीम

Duet Trailer Out: अभिनेता सिद्धांत गुप्ता की आगामी शॉर्ट फिल्म 'Duet' का धमाकेदार ट्रेलर सोमवार को रिलीज कर दिया गया। निर्देशक शीटल मेनन की इस फिल्म में दुख, प्रेम, संगीत और रिश्तों की इमोशनल जर्नी को दिखाया गया है। करीब दो मिनट के ट्रेलर में शानदार विजुअल्स और पियानो-वाईलिन की मधुर धुनों के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी इंसानी रिश्ते उम्मीद की नई किरण बन सकते हैं।