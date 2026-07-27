क्या धीरज धूपर से हो गई बड़ी गलती? हर्षद-शिवांगी और योगेश-आकांक्षा के रिश्ते पर दिया बड़ा हिंट

'लॉक अप 2' के हालिया एपिसोड में मेकर्स ने दर्शकों को एक बड़ा ट्विस्ट दिया। उन्होंने पहले बाहर हो चुके कंटेस्टेंट हर्षद चोपड़ा और योगेश रावत को वापस बुलाकर उन्हें कॉम्पिटिशन में अपनी जगह दोबारा पाने का एक आखिरी मौका दिया। इन दोनों का मुकाबला धीरज धूपर और सूफी मोतीवाला से एक अहम 'कमबैक चैलेंज' में हुआ, जिसमें जीतने वालों को शो में दोबारा एंट्री मिलनी थी। हर्षद ने धीरज को हराया, जबकि योगेश ने सूफी को मात दी, जिससे हर्षद और योगेश दोनों की गेम में वापसी हुई। टास्क हारने की वजह से धीरज धूपर और सूफी मोतीवाला शो से बाहर हो गए। ये इस सीजन का एक बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि कॉम्पिटिशन अब फिनाले के करीब पहुंच रहा है। बता दें कि 'लॉक अप 2' के नए एपिसोड सिर्फ नेटफ्लिक्स पर रात 8 बजे रिलीज होते हैं।