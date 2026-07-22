Lock Upp 2: धीरज धूपर के परिवार ने भेजी थी मुलाकात के समय सीक्रेट चिट, पत्नी विन्नी अरोड़ा ने बताई पूरी सच्चाई

Dheeraj Dhoopar Wife Vinny Arora: रियलिटी शो 'लॉक अप 2' (Lock Upp 2) में इन दिनों जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। हाल ही में एक्टर धीरज धूपर के बेटे उनसे मिलने पहुंचे थे। इस दौरान की मुलाकात वाला शो दिखाया नहीं गया था, बाद में इसकी वजह खुद रितेश देशमुख ने बताई थी। उन्होंने बताया था कि एक्टर के घर से एक सीक्रेट चिट आई थी, जिसका अंदाजा खुद धीरज को नहीं था। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर काफी हंगामा हुआ था और लोगों ने धीरज धूपर को बाहर निकालने तक की बात कही थी। इतनी ट्रोलिंग के बाद उनकी पत्नी विन्नी अरोड़ों सामने आई हैं और इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है।